Un article de
Redacció

El periòdic comarcal líder de l'Anoia des del 1982.

29 de setembre de 2025

El lamentable estat en què les famílies s’han trobat un parc infantil a Igualada aquest dilluns

Un article de

Desagradable sorpresa en forma d’incivisme per a unes quantes famílies aquest dilluns a Igualada. Un parc infantil situat a prop de l’Escola Dolors Martí ha despertat ple de deixalles. Diverses famílies han fet arribar les imatges a La Veu de l’Anoia com a denúncia.

T'ha semblat interessant? Comparteix l'article amb els teus contactes!
Comenta aquesta entrada:
Et recomanem×
EsportRedacció