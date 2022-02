L’amenaça judicial obliga a l’AE Torxa a canviar de nom; ara és AE La Flama

El grup de monitors i monitores de l’entitat coneguda fins ara com a Agrupament Escolta Torxa ha fet públic que canviava de nom, passant a anomenar-se AE La Flama i marxava del Centre Maristes d’eScoltes (CMS). Al llarg de la roda de premsa han exposat els motius pels quals van decidir marxar del CMS, on s’ha remarcat la “desvinculació total amb l’entitat” a més de motius relacionats amb el funcionament i la pedagogia de l’entitat. Des de l’equip de monitors i monitores han volgut aclarir que l’escola Maristes Igualada no ha sigut “en cap cas, allò que ha fet que marxem del CMS” i han recalcat que l’escola “sempre ha mantingut una relació cordial amb nosaltres, mostrant el seu suport cap a la nostra activitat i posant-hi totes les facilitats”. L’agrupament ha anunciat que han passat a formar part d’Escoltes Catalans, que és una entitat que “cobreix totes les necessitats que teníem com a cau”.

Davant la impossibilitat de sortir com a agrupament del CMS per impediments legals, van optar per marxar en bloc, incloent-hi famílies, escoltes i monitors i monitores. Arran d’aquesta sortida, es va iniciar un procés de negociació amb Fundació Champagnat, que reivindicava quedar-se amb el nom, el logotip i part dels diners i el material de l’entitat. Després de mesos de negociació, quan l’agrupament volia començar a tancar el procés, Fundació Champagnat va alertar-los que si seguien “mantenint el nom històric, Torxa, optarien per la via judicial per qüestions derivades d’aspectes com denominació social, nom comercial, infracció de marca o competència deslleial”. L’agrupament, davant d’aquest avís, al qual no hi podia “fer front de cap manera” van veure’s amb l’obligació de canviar de nom. Per escollir-lo van explicar la situació a “tota la comunitat del cau” i van convocar un procés participatiu de recepció i votació de propostes, on van participar, també, “altres generacions”.

En el comunicat han exposat que, al llarg d’aquest procés, des de Fundació Champagnat “se’ns ha desgastat, se’ns ha apartat de la negociació en certs moments, i hem tingut la sensació que se’ns ha tractat amb condescendència per part dels representants de Fundació Champagnat”.

El nou nom que s’ha presentat és Agrupament Escolta La Flama i “pretén mantenir la idea del foc que cremava al torxa. El foc que ens mou dia rere dia per fer escoltisme, aquella flama que duem a l’interior i que ens fa voler ser millors persones en el món on vivim”, segons han declarat en el comunicat emès. Per altra banda, han anunciat l’inici d’una campanya per xarxes socials sota l’eslògan #RevifemLaFlama, on es volen tornar a presentar públicament després d’un temps de tenir “tancades les xarxes socials” i no mostrar-se “amb el nom de Torxa per por de les conseqüències legals”.