L’alumnat dels Maristes d’Igualada decora de Nadal l’Hospital Universitari d’Igualada

Els infants de l’escola Maristes d’Igualada han fet entrega aquesta setmana de les decoracions i felicitacions de Nadal que han elaborat per a l’Hospital Universitari d’Igualada. Els ha rebut una representació de la direcció del Consorci Sanitari de l’Anoia, que els ha transmès l’agraïment per la feina feta i la importància que té per la institució poder comptar amb un entorn més humà i més amable en aquestes dates assenyalades.

Com cada any, les decoracions nadalenques, que ja estan instal·lades al vestíbul de l’hospital, han estat confeccionades pels nens i nenes de 6è de primària de manera voluntària en un taller realitzat durant les hores del pati. En aquesta ocasió, les decoracions s’han fet en col·laboració amb l’Obra Social Santa Lluisa de Marillac, un programa d’integració social adreçat a persones sense llar i en risc d’exclusió social.

Pel que fa a les felicitacions de Nadal pels malalts hospitalitzats, han estat elaborades pels nens i nenes de 4rt de primària durant les classes de Plàstica. En els dos casos, es tracta de treballs manuals que l’alumnat fa amb molta il·lusió per fer arribar el desig de felicitat a totes les persones, malalts i professionals, que passen pel centre.

