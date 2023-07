L’alumnat de La Gaspar crea, un any més, el cartell de la Festa Major d’Igualada

La figura del patró de la ciutat, Sant Bartomeu, és la protagonista del cartell de la Festa Major d’Igualada d’enguany. L’obra, creada per Marc Lumbreras López i Iker Uranga Pujolar, alumnes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny d’Igualada La Gaspar, es va donar a conèixer públicament en el marc de la sisena edició de La Gaspar Fest, unes jornades amb què el centre professionalitzador igualadí finalitza el curs.

El cartell guanyador és fruit del treball fet pels alumnes de l’Escola Municipal d’Art i Disseny d’Igualada al llarg de dotze hores en el marc del ‘Workshop de 8 a 8’, dut a terme el passat dimarts 13 de juny a l’adoberia La Bella, del barri del Rec igualadí, i en què van participar una trentena d’alumnes i exalumnes de Gràfica Publicitària. En aquest taller, el professorat de l’Escola Municipal d’Art i Disseny d’Igualada, com a escola professionalitzadora, planteja un repte creatiu a l’alumnat: en un termini de dotze hores han de dissenyar el cartell de la Festa Major d’Igualada, un encàrrec real i remunerat fet per un client també real, l’Ajuntament d’Igualada. El premi consisteix en un val de cinc-cents euros per bescanviar en comerços locals i la publicació i difusió del cartell per a la celebració de la festa gran igualadina.

Cada any, el ‘Workshop de 8 a 8’ és dirigit per un professional de prestigi en el sector del disseny. En aquesta ocasió, la il·lustradora i dissenyadora Júlia Solans va tenir cura de conduir el taller i acompanyar els participants en tot el procés de creació dels projectes per a l’elaboració del cartell de la Festa Major d’Igualada. Júlia Solans compagina la il·lustració i el disseny gràfic per a clients nacionals i internacionals a Labasad i LCI, amb la comunicació, la docència i l’activisme polític. Ha presentat el programa dedicat al disseny ‘Helvetica’, a TV2.

El taller va començar amb un briefing amb el qual els participants van treballar temes com els elements i l’imaginari festiu de la Festa Major d’Igualada, els colors o paraules claus que defineixen la festa, la cultura igualadina i la ciutat. Júlia Solans va plantejar als alumnes diversos temes per debatre, com la convivència entre tradició i innovació en la festa, entre altres.

A partir d’aquest treball previ, es va posar el cronòmetre en marxa: els alumnes, individualment o per grups –i amb l’assessorament i suport de Júlia Solans i del professorat de l’escola–, havien de dissenyar el cartell de la Festa Major d’Igualada. Tenien tremps fins a les 8 del vespre, moment en què van presentar els seus projectes. El jurat, format per professors de l’escola i representants de l’Ajuntament d’Igualada, van seleccionar quatre finalistes i un treball guanyador.

En finalitzar el taller, Júlia Solans va manifestar que “la jornada havia estat molt enriquidora. S’han treballat diversos conceptes, que han aportat perspectives diverses per a un tema que sempre és molt complex, com és la Festa Major. El resultat ha estat molt esplèndid, amb vuit propostes molt diferents i molt interessants.” Solans va afegir que “aquestes iniciatives són molt importants, perquè fan que una escola professionalitzadora col·loqui l’alumne en una situació semblant a la que es trobaran quan accedeixin al món laboral. Treballar un encàrrec real, d’un client real, com han fet, curteix molt.”

La Gaspar Fest

El cartell guanyador es va desvetllar dos dies després, el dijous 15 de juny, en el transcurs de la celebració de La Gaspar Fest, la festa de final de curs de l’Escola Municipal d’Art i Disseny d’Igualada, duta a terme al Kiosk del Rec, amb l’assistència de la direcció i professorat de l’escola, alumnes i familiars. També es va comptar amb la presència de la tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, Carme Riera, i de l’exregidor de Promoció cultural, Pere Camps, que va donar a conèixer el cartell guanyador. Camps va elogiar el “talent i el treball de tots els participants en el workshop”. Per la seva banda, Marc Lumbreras, un dels autors del cartell, va explicar que amb aquesta obra pretenien “alliberar Sant Bartomeu” amb uns colors, una imatges i una tipografia punky.

Una “escola singular”

Abans, però, la directora de l’Escola Municipal d’Art i Disseny d’Igualada, Raquel Camacho, va destacar “la consolidació de la Gaspar Fest, en la seva sisena edició, una festa que té com a objectiu visualitzar l’alumnat de La Gaspar i fer visible l’excel·lència, el talent artístic, la feina excel·lent que fan els alumnes a la ciutat i a les empreses.”

Raquel Camacho va manifestar que “l’escola està quedant petita, perquè ens estem fent molt grans” i va reivindicar “la singularitat” de La Gaspar, una singularitat que entre altres àmbits, es farà palesa amb el nou Cicle Formatiu de Grau Superior de Tècniques en Pell, únic a Catalunya, “que donarà a l’escola una potència internacional”, va assenyalar la directora, afegint que “aquest no és només un projecte acadèmic sinó que va més enllà, és un projecte de ciutat, un projecte de territori”.

La sotsdirectora de La Gaspar, Ester Comenge, es va afegir a les paraules de Raquel Camacho destacant “l’aposta professionalitzadora de l’escola. Un dels nostres objectius prioritaris és que els alumnes surtin molt ben preparats i trobin feina en acabar els estudis.” En aquesta línia, Ester Comenge va explicar que “estem treballant, braç amb braç, amb les empreses i amb el clúster de la pell, per oferir una formació dual i per conèixer les necessitats reals de les empreses per formar els futurs professionals”.

Presentació de projectes, Projectes Integrats i Obres Finals

En el transcurs de la Gaspar Fest també es van presentar diversos projectes duts a terme al llarg del curs pels diversos cicles formatius de l’Escola Municipal d’Art i Disseny d’Igualada.

N’és un exemple la intervenció artística efímera “Vestint la forma” amb què el professorat del Taller de pell, amb la participació de l’alumnat d’Artesania de complements de cuir, van vestir amb teixits creats a partir de sobrants de pells de l’empresa Curtidos Badia les escultures de la professora i escultora igualadina Teresa Riba situades a la plaça de Cal Font.

També es van presentar els treballs seleccionats en el projecte d’intervenció gràfics als espais comuns del Teatre de l’Aurora, fets per Júlia Cabot Cortina i Pol Coronel Villalba. Òscar Balcells, director del teatre, va manifestar que “vam quedar molt sorpresos pel talent de totes les propostes” i va afegir que “estem molt orgullosos de tenir aquesta escola a la ciutat.”

L’associació laMaca va presentar una nova convocatòria de la Beca Caro, impulsada conjuntament amb La Gaspar, consistent en una residència gratuïta durant un any a l’espai creatiu laMaca. Jordi Carner, representant de l’associació, va animar els alumnes a presentar-se a la beca, assenyalant que “és una bona oportunitat per introduir-se al món laboral”.

Finalment, es van presentar els Projectes Integrats i Obres Finals d’Àlex Huertas, alumne d’Assistència al producte gràfic imprès; Mathew Yánez, alumne d’Artesania de complements de cuir; i Anna Raja, Aina Martin i Marc Sarret, alumnes de Gràfica audiovisual.

La festa va finalitzar amb un refrigeri amenitzat amb la música de La Gaspar Rock Band, formada per professors i alumnes de l’escola.