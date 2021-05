L’Alta Segarra estrena el servei de transport a demanda

L’Alta Segarra estrenarà el proper dilluns, 24 de maig, un servei de transport públic sota demanda basat en la digitalització que, durant sis mesos, donarà servei al veïnat de 7 municipis (Sant Martí Sesgueioles, Pujalt, Prats de Rei, Castellfollit, Calonge de Segarra, Calaf i Igualada) i, per tant, facilitarà la mobilitat entre les poblacions d’aquesta zona i la seva connexió amb la capital de l’Anoia.

El servei és una prova pilot impulsada pel Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública i el Departament de Territori i Sostenibilitat en el marc de l’estratègia SmartCatalonia en col·laboració amb la Mancomunitat de l’Alta Segarra, i ha estat presentat aquest dimecres a Calaf pel director general d’Innovació i Economia Digital, Dani Marco, l’alcalde de Calaf i president de la Mancomunitat de l’Alta Segarra, Jordi Badia, i el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín. També ha intervingut a l’acte Roger Cumeras, cap d’Operacions de Mobilitat de Shotl, l’empresa que ha desenvolupat la solució tecnològica en què es basa el projecte, guanyadora de la sisena edició del concurs d’innovació oberta SmartCatalonia Challenge.

Solució digital per a la mobilitat de la població rural

La solució tecnològica de Shotl consisteix en un programari que permet als operadors de transport per carretera oferir serveis a la demanda sense rutes ni horaris fixos, amb un recorregut que es crea en temps real segons les peticions fetes pels usuaris a través d’una aplicació mòbil. En aquest sentit, el servei presentat avui consisteix en un vehicle de 7 places que recollirà les persones usuàries seguint un trajecte definit en funció de les peticions rebudes prèviament a través de l’app.

L’objectiu d’aquest nou servei Clic.cat és donar més opcions de mobilitat en transport públic a una zona molt desagregada com és l’Alta Segarra. Alguns dels municipis de la mancomunitat, com ara Calonge de Segarra, no disposen de cap servei de transport públic, mentre que les poblacions que sí que en tenen disposen d’un nombre reduït de freqüències. Així mateix, només Calaf i Els Prats de Rei disposen de connexió directa amb la capital comarcal.

Aquest nou transport a la demanda donarà servei als més de 5.000 habitants de Calaf i els altres municipis que formen part de la Mancomunitat de l’Alta Segarra: Calonge de Segarra, Castellfollit de Riubregós, Els Prats de Rei, Pujalt i Sant Martí de Sesgueioles.

El servei inclou 44 punts de recollida i funcionarà de 9 a 13h i de 17 a 21h de dilluns a divendres per facilitar l’accés a comerç, serveis sanitaris, activitats educatives, extraescolars i lúdiques; i de 10 a 14h els dissabtes per garantir l’accés a mercats i comerç. El cost serà de 3 € per als desplaçaments entre els municipis de la mancomunitat i de 5 € per als viatges entre aquestes poblacions i Igualada.

Un nou servei sota la marca Clic.cat

Aquest nou servei de transport públic a la demanda basat en la digitalització s’emmarca en la nova marca Clic.cat, impulsada per la Generalitat de Catalunya a través del Departament de Territori i Sostenibilitat.

La marca Clic.cat respon a un model de transport a la demanda basat en la digitalització que es caracteritza perquè només es presta el servei si hi ha un requeriment previ per part dels usuaris, de manera que s’eviten els recorreguts ineficients i s’ofereix un servei molt ajustat a les necessitats reals dels usuaris.

Aquest nou model de transport és una forma àgil i eficient de garantir l’accés als serveis de transport públic a les zones rurals i de baixa densitat i permetre que els seus veïnats puguin tenir una opció de transport sostenible per atendre les seves necessitats de mobilitat i accedir als centres laborals, sanitaris, socials i de serveis. A dia d’avui ja s’ha implementat a la comarca del Gironès i Pla de l’Estany amb molt bons resultats, i s’està treballant per ampliar-ho durant el 2021 en altres zones de Catalunya com, per exemple, Les Garrigues i la Garrotxa.