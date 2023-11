L’Alta Anoia registra una baixa ocupació turística durant el pont de la Castanyada

Baixa ocupació turística a en general a tota la zona de la Catalunya Central. A la zona de l’Alta Anoia asseguren que aquesta setmana de la Castanya ha estat “molt fluixa”, ja que creuen que la majoria de gent no ha fet pont pel fet que el festiu de Tots Sants ha caigut en dimecres. El president de l’Associació per al Desenvolupament de l’Alta Anoia, Ramon Bosch, explica que la majoria de les cases es lloguen senceres i per més d’un dia i, per això, gairebé no han tingut reserves. “Les cases que es poden llogar per una nit potser han tingut més ocupació, però la resta no”, admet.

En altres poblacions de la Catalunya Central les xifres han estat similars durant el pont. L’ocupació a les cases rurals del Berguedà aquesta primera setmana de novembre ha estat “mínima”, del 8%. En canvi, la situació és radicalment diferent durant els caps de setmana: el passat es va registrar una ocupació mitjana de més del 70% i aquest cap de setmana l’ocupació s’enfila fins al 94%.

Ara el sector té la mirada posada en el pont de la Puríssima perquè preveuen que el fet que tingui diverses combinacions pot anar bé.