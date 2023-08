L’alcalde d’Òdena, Jaume Xaus, és el nou President de l’Agrupació de Defensa Forestal

El passat dijous 13 de juliol va tenir lloc l’assemblea de la Junta Directiva de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) d’Òdena, on es va nomenar com a president l’alcalde Jaume Xaus, qui va recuperar la presidència de l’alcalde tal com tradicionalment s’havia anat fent els darrers anys.

La sessió tenia com a objectiu l’aprovació de la sessió anterior, la comunicació dels nous representants de l’Ajuntament a la Junta directiva de l’entitat, i el nomenament del càrrec de president.

A la trobada es va fer el nomenament dels nous membres de la Junta Directiva, l’alcalde Jaume Xaus i al regidor Jordi Raventós. Pel que fa a la presidència, l’alcalde d’Òdena va presentar la seva candidatura, i va ser acordada per unanimitat, passant a ser el nou president entrant.

A la sessió es va fer un agraïment al president sortint, Andreu Garcia, i es van debatre aspectes de la pròpia activitat de l’entitat, com de les infraestructures que disposa l’ADF per tenir cura del municipi i poder actuar en cas d’incendi, la importància del carnet verd, entre d’altres.

L’ADF, una peça clau pel món rural, el seu manteniment i la reacció immediata en un escenari d’incendi

Per ajudar en l’extinció i la prevenció dels incendis al municipi, els bombers compten amb un gran grup de voluntaris, com és l’ADF d’Òdena.

Davant la creixent necessitat de cura forestal, per la disminució del treball al camp i el canvi climàtic, que agreuja la situació amb la sequera, les ADF han canviat i donen una gran importància a la formació. En aquest sentit, es fan cursos per treure’s el carnet verd, per poder donar suport logístic davant una actuació, com també el carnet groc, que consisteix en una formació més exhaustiva per poder estar a primera línia de foc.

L’ADF és un col·lectiu civil voluntari, involucrat en els incendis forestals i en la prevenció, claus en la reacció immediata davant qualsevol indici d’incendi i un suport molt important als professionals.