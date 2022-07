L’alcalde de Calaf encara un gran repte solidari en benefici per la Fundació Althaia

Demà dissabte, Jordi Badia Perea, alcalde de Calaf, comença un ambiciós repte solidari en benefici de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, gestionat per la Fundació Althaia, on va ser tractat d’un ictus que va superar. El desafiament que s’ha proposat consisteix en completar la North Cape 4000, una prova ciclista de llarga distància que en l’edició del 2022 anirà de Rovereto, al nord d’Itàlia, fins al Cap Nord, a Noruega, travessant sis països i recorrent 3.800 quilòmetres. Per tal de donar suport a la iniciativa i recaptar fons, hi ha oberta una campanya que s’adreça a empreses, entitats i persones a títol individual. Per cada 10 euros de donatiu, s’avança un quilòmetre en el recorregut.

L’objectiu és assolir els 3.800 quilòmetres. Totes les persones que vulguin contribuir a sumar quilòmetres poden fer una aportació a través de Bizzum al número 11233. També es poden fer donatius a través de targeta de crèdit, transferència o en efectiu. Dins l’apartat Col·labora de la pàgina web d’Althaia s’hi recull tota la informació per participar-hi.

Gràcies a la col·laboració de prop d’una quarantena d’entitats, empreses i persones a títol individual ja s’ha aconseguit recaptar l’equivalent a 1.900 quilòmetres, la meitat del recorregut. El repte té com a patrocinadors Stern Motor, The Cyclery i la Fundació La Caixa. La padrina és l’esportista de trail running Núria Picas. A banda de les donacions, hi ha l’opció d’organitzar esdeveniments solidaris per recaptar fons. Fins al moment, se n’han celebrat quatre.

En paral·lel, hi ha dos productes solidaris vinculats al repte. Per una banda, una samarreta, que es pot trobar al quiosc de l’Hospital Sant Joan de Déu i a la Joieria Copèrnic de Manresa i pròximament en altres punts de distribució. També un mallot, rèplica del que portarà Jordi Badia, i que es pot aconseguir sota prereserva enviant un correu electrònic a mecenatge@althaia.cat.

Els recursos que s’obtinguin amb el repte es destinaran al programa de mecenatge d’Althaia sobre l’ictus i altres malalties neurològiques. Això permetrà impulsar la recerca sobre aquest àmbit i també posar en marxa una unitat específica d’atenció integral a l’ictus i les malalties neurològiques. L’objectiu és oferir una atenció centrada en la persona i de proximitat, tractaments de rehabilitació integral i acompanyament a pacients i familiars. Cal tenir en compte que aquest tipus de malaltia comporta, generalment, un gran nivell de discapacitat i un impacte important tant en la vida dels pacients com en la de les seves famílies.

Un repte per donar a conèixer la malaltia i posar un exemple de superació personal

L’any 2014 Jordi Badia Perea va patir un ictus que va superar. En el seu cas, la rapidesa a l’hora d’actuar i el seu bon estat físic, fruit de la pràctica de l’esport, van ser claus. Amb el repte solidari que s’ha plantejat, en col·laboració amb la Fundació Althaia de Manresa, vol donar a conèixer la malaltia, posar el seu cas i el ciclisme com a exemple de superació personal i estímul per a totes aquelles persones que s’hi hagin trobat, i recaptar fons per a la investigació i el tractament de la malaltia.

Una de les particularitats de la prova que realitzarà és que els participants han de ser autònoms, és a dir, que no poden dur ni rebre cap mena d’assistència. L’anoienc tindrà un temps màxim de 22 dies per arribar a la meta de la North Cape 4000.

Badia s’ha estat preparant intensament per aconseguir completar el repte. L’entrenament ha inclòs la participació en la Volta Ciclista a Catalunya, que es va celebrar el passat mes de març. Aleshores Badia va completar les 7 etapes de la prova, de 1.214 quilòmetres. L’esportista està supervisat per professionals del Centre Integral de Medicina Esportiva, Traumatologia i Rehabilitació (CIMETIR) de la Clínica Sant Josep.

La Fundació Althaia agraeix a Jordi Badia la implicació, a la vegada que dona les gràcies a totes les persones, entitats i organitzacions que li donen suport i se sumen en el repte fent una donació o organitzant algun esdeveniment en benefici del projecte.