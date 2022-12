L’alcalde Castells anuncia el nou Auditori al costat del Parc Central en plena revolta d’entitats culturals

El nou Auditori Municipal estarà ubicat al davant de la plaça Mossèn Segura, a l’avinguda Catalunya, just al costat del Parc Central. L’anunci el va fer dimecres l’alcalde Marc Castells, al costat de l’arquitecte igualadí Pere Puig, que ha estat contractat per fer-ne l’avantprojecte. El també arquitecte Yves Chapon farà el pla funcional.

La voluntat del govern municipal és que l’auditori sigui al mateix temps la seu del Conservatori, de l’Escola de Música i de Teatre. Castells va assegurar també que, en tot el procés fins a la inauguració, hi haurà un Consell Assessor format per representants d’entitats.

L’anunci de l’alcalde -que no estava previst- arriba cinc anys després que, el 2017, en fes un altre de pràcticament idèntic. Però, en aquesta ocasió, es produeix amb una clara intenció de suavitzar un evident clima de revolta entre les entitats culturals de la ciutat, que fa dies que s’anava palpant -dimarts es van veure pancartes a la cloenda de la Capitalitat Cultural- fins que, el mateix dia de l’anunci de l’alcalde, moltes entitats de la ciutat es reunissin per signar un dur comunicat contra la política cultural de l’Ajuntament.

“La nostra voluntat, si tots els terminis es compleixen i disposem del finançament, és que durant l’any 2024 es puguin licitar les obres”, va dir l’alcalde, que inclouran també una nova rotonda a l’avinguda Catalunya, a l’altura de la plaça Mn. Segura. Castells va exposar que es demanaran diners a la Generalitat, Diputació i a la Unió Europea. Es calcula que el cost de l’Auditori podria ser de fins a 10 milions d’euros.

L’arquitecte Pere Puig indicava que “es tracta d’una gran oportunitat, l’entorn és magnífic, i veig també que hi ha una gran motivació, després de reunir-nos amb les entitats”, deia, sense saber que, hores després, es produiria un comunicat no gaire favorable al govern.

“tots som cultura?”, diuen les entitats

En un evident clima preelectoral davant les eleccions municipals de maig, ha sorgit aquesta setmana un comunicat signat per 37 entitats culturals de la ciutat, entre elles algunes de molt significatives com l’Ateneu Igualadí, el Teatre de l’Aurora, la Festhi, la Coll@nada o el Casal Popular, però també amb absències importants, com els Moixiganguers, CECI, Òmnium, Dessota o la Schola Cantorum, entre d’altres.

El manifest, sota el títol “Tots som cultura?”, exposa que “la Capitalitat ha estat el motor idoni per a […] l’existència d’un debat compartit i seriós, legitimat i amb perspectiva de posar-se en pràctica”, fet que ha portat a les entitats a reunir-se “autogestionadament” per a desenvolupar aquest comunicat i “encarar el futur de la cultura a Igualada”. Les entitats signants es mostren “crítiques amb la gestió cultural, que té moltes mancances des de fa temps i que s’han vist reflectides en la capitalitat, com a exemple la gestió del procés participatiu que es va dur a terme a principis d’any amb l’objectiu d’omplir l’agenda cultural d’enguany, però del qual només en van sortir 5 projectes guanyadors”, i “la poca transparència econòmica que ha tingut la capitalitat”. En definitiva, “volem que es doni a la cultura el valor que es mereix, que sigui un mecanisme real de cohesió social de i per a la població d’Igualada i contrades”, i demanen que “es destini més pressupost anual a la cultura”.

Les entitats fan tres peticions: “la creació d’un consell de la cultura amb representació d’entitats de tots els àmbits; la modificació dels horaris d’atenció a les entitats i la creació d’una figura de suport a aquestes per facilitar l’accés i el domini de la burocràcia; i, finalment, una millor gestió dels espais municipals i solucionar la saturació actual del Teatre Municipal de l’Ateneu, així com també reiteren la necessitat d’un auditori”.