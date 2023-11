L’alberg d’Hostalets de Pierola acull refugiats provinents de les Canàries

Els Hostalets de Pierola és un dels municipis que participa en l’acollida humanitària d’emergència amb origen a Canàries que gestiona la Comissió d’Ajuda al Refugiat a Catalunya. Persones, majoritàriament de Gàmbia i el Senegal, s’hi estaran a a l’alberg de Can Roviralta al voltant d’un mes des del moment que arribin.

De moment, aquest divendres 10 de novembre està prevista l’arribada d’un primer grup de 27 dones refugiades a l’alberg de Can Roviralta que es completarà amb 23 persones més al llarg de la setmana vinent. Ara, ja s’han incorporat els treballadors temporals (integradors, conserges, cuiners, etc) per donar cobertura a les necessitats que es presentin mentre que la gerent de la Regió Sanitària del Penedès, l’hostaletenca Irene Abad, ja ha informat als centres de salut de Piera i Igualada sobre l’arribada d’aquestes persones.

Per altra banda, des de l’àrea d’Acció social de l’Ajuntament s’està coordinant la recepció de material i lliurament a l’organització que ho gestiona. De moment, s’ha fet una crida per recollir roba d’hivern i calçat (sabata o vamba en bon estat i còmoda) amb talles del 37 al 40 (per a dones) i del 37 al 43 (per a homes) que es pot portar a la seu de l’Ajuntament de la plaça de Cal Figueres o a l’oficina de Can Fosalba en horari d’atenció al públic. S’espera que, més endavant, es puguin programar altres accions per tal que el veïnat interessat pugui col·laborar en tasques de voluntariat.

El passat dijous 2 de novembre, va tenir lloc una reunió informativa a l’Auditori Cal Figueres amb la presència de l’acalde Gerard Parcerisas, de la regidora d’Acció Social Amparo Treig i del 1r tinent d’alcalde Dani Vendrell, i la responsable territorial de la Comissió d’Ajuda al Refugiat a Catalunya, Anna Figueras, qui va donar les explicacions de tot el procés i va respondre les preguntes del públic.