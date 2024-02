L’Ajuntament vol denunciar a la Generalitat pels mals serveis de Monbus

Publicitat

El setembre de l’any passat des de l’Ajuntament d’Igualada ja van mostrar la seva indignació davant la Generalitat pel servei que presta Monbus en la línia Igualada-Barcelona amb un seguit d’incidències inacceptables. Després de quatre mesos hi continuen havent incidències i la Generalitat no ha fet res al respecte. Miquel Vives, regidor de Mobilitat de l’Ajuntament d’Igualada, ha anunciat que “el proper ple d’aquest mes de febrer portarem una moció perquè sigui validada pel ple del consistori per portar la Generalitat al Tribunal contenciós administratiu per solucionar d’una vegada per totes la problemàtica amb la Hispano Igualadina. Entenem que tots els grups municipals se sumaran a aquesta moció perquè el tema és prou seriós i ja fa massa temps que dura”, diu Vives.

Miquel Vives també ha explicat, respecte la futura línia d’autobús que hauria d’unir Igualada amb Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, que “ahir va aparèixer la notícia que el govern de la Generalitat refredava la proposta presentada pel delegat del Govern a la Vegueria Penedès mesos enrere”. Vives afirma que aquesta és una línia de bus que des de l’Ajuntament d’Igualada consideren necessària i que ha estat demanada repetides vegades. “Vam veure amb alegria com el delegat ho anunciava amb bombo i platerets el març de l’any passat i explicava que un cop finalitzessin les obres de desdoblament de la C15, tiraria endavant. Els plens dels ajuntaments d’Igualada, Vilanova i Vilafranca exigim que posin en funcionament aquesta línia i a dia d’avui, a Igualada no hem rebut cap resposta per part de la Generalitat, no ens han explicat res”. Vives també expressa “que no entenem perquè el delegat del Govern diu que s’activarà i després es refreda, sabent que la Generalitat, l’any 2023 ja tenia una partida pressupostària per posar en marxa aquesta línia i sembla, finalment, que durant aquest any 2024 aquesta línia encara no es posarà en funcionament”.

