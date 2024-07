L’Ajuntament traslladarà la llar d’infants de l’Ateneu al Gabriel Castellà, però alerta de la baixa natalitat

L’Ajuntament traslladarà la llar d’infants municipals de l’Ateneu cap l’escola Gabriel Castellà o el seu entorn, segons que ha comunicat aquesta setmana el regidor d’Ensenyament, Josep Maria Carpi. El canvi, en certa mesura, ve obligat: la Generalitat, titular del centre que es va convertir de concertat a públic fa tres cursos, ja va comunicar que no podia tenir llar d’infants.

“Calia trobar una nova ubicació i s’ha trobat a l’entorn del Gabriel Castellà, i certament pensem que és un bon lloc, especialment per resoldre el problema de la segregació”. D’aquesta forma, les quatre llars municipals de la ciutat estaran ubicades en els quatre extrems de la ciutat.

Al mateix temps, el grup Poble Actiu-CUP d’Igualada va criticar la setmana passada la futura desaparició de la llar “El Rusc”, que, malgrat la decisió presa, el proper curs continuarà funcionant. “Ells ja volien una llar d’infants a l’entorn del Gabriel Castellà, i hem de tenir en compte que al centre de la ciutat ja hi ha altres escoles concertades, que disposen de places”, diu Carpi.

El regidor es va mostrar decebut per la notícia difosa pels cupaires. “Em sap greu que un partit polític utilitzi els temes de l’educació. Nosaltres lluitem per mantenir les quatre llars d’infants municipals. En aquests assumptes tothom hauríem de remar en la mateixa direcció”.

La reflexió del regidor té una base substancial: la natalitat baixa de forma alarmant a la ciutat, com a tot el país. L’any passat van néixer 303 igualadins, una xifra molt baixa si tenim en compte que l’any 2008, per exemple, la xifra era de 550. I, així, és lògic, els recursos públics potser s’hauran de repartir diferent. “Ara mateix hi ha 300 nous possibles nadons per entrar a les llars igualadines, però les places són sis-centes”, reflectia Carpi. Faves comptades de cara al futur.

Importants inversions al R. Castelltort i E. Vallès

D’altra banda, l’Ajuntament ha comunicat les inversions de millora i manteniment que es realitzen cada estiu “per tal d’adequar i millorar les instal·lacions de les nostres escoles. En els darrers 12 anys s’han invertit més 1.400.000€” .

Aquest any el govern ha optat per dur a terme una aposta gran i necessària com és la renovació i modernització de la cuina de l’Escola Ramon Castelltort. Una intervenció necessària, ha explicat Carpi, i que “ens permetrà dotar a l’escola d’un millor servei de menjador, amb una instal·lació adequada, adaptada a totes les normatives i amb maquinària nova”. La inversió és de 270.000€.

Aquesta actuació que té un termini d’execució de dos mesos reformarà les instal·lacions, els sistemes de subministrament i s’instal·larà una campana extractora dotada amb sistema d’extinció automàtic. A banda, es farà una nova instal·lació d’aigua i sanejament, una nova instal·lació elèctrica i instal·lació de nou conducte per la sortida de fums. També es renovaran els equipaments de cuina tant de preparació, conservació, cocció i neteja.

L’any passat, van néixer 303 igualadins… quan les places ofertades són 600, una situació que anirà a més i posa en risc el model actual

També s’instal·laran els elements de seguretat contra incendis necessaris (sirena, polsadors, escomesa, extintors…). La inversió més important serà la construcció d’una escala d’emergència. Carpi ha explicat que les obres ja s’han iniciat i finalitzaran a finals de setembre. Mentre durin, s’ha previst la contractació d’un servei de càtering de línia calenta per oferir el servei de menjador.

El regidor també ha avançat que aquest estiu es farà una altra actuació necessària a l’Escola Emili Vallès, on es canviarà una part del sostre que degut a la humitat estava malmès. L’actuació impermeabilitzarà i canviarà aquesta zona afectada del sostre d’un dels extrems de l’escola. Es una actuació que ara s’està acabant de projectar i que s’iniciarà el proper mes.

La millora suposa una inversió prevista de 25.000 € Carpi ha recordat doncs, que un any més l’Ajuntament d’Igualada fa els deures durant l’estiu invertint en millores dels centres públics “aquest any amb una inversió total de gairebé 300.000€ per seguir millorant les instal·lacions com portem fent des de fa més de 12 anys. Són actuacions importants que suposen un canvi substancial en el dia a dia d’aquests centres”.