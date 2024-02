L’Ajuntament rebaixa el projecte de reforma del mercat de la Masuca i aixeca crítiques de l’oposició

Publicitat

No hi haurà reforma integral del mercat municipal de la Masuca. Les previsions inicials d’un macroprojecte de 12 milions d’euros, que fins i tot preveia el trasllat provisional mentre duressin les obres, s’ha quedat finalment en una intensa reforma de la planta baixa que costarà gairebé la meitat dels diners. L’alcalde Marc Castells va mantenir dimarts al vespre una trobada amb els paradistes del mercat per informar-los de la decisió, que han aprofitat des d’ERC i CUP per bombardejar d’acusacions al govern de Junts de malgastar prop de 200.000€ en la redacció del projecte i la seva difusió. La bona notícia és que la reforma gairebé no costarà diners als igualadins, perquè la Diputació de Barcelona ha aprovat una ajuda de 5 milions d’euros per a les obres.

Reforma de la planta baixa

Els serveis tècnics municipals han estat 18 mesos fent estudis per tirar endavant la remodelació del mercat, però al final s’ha decidit “repensar-ho”, va explicar l’alcalde, també “perquè ens ho han demanat els paradistes”. Castells deia que “el projecte inicial pujava molts diners perquè es modificava l’estructura de l’aparcament i de la rampa d’accés. A més ens obligava a fer un mercat provisional amb un cost de 2,5 milions. Ara ens estalviarem molts diners i és de sentit comú fer-ho així. Tindrà un cost raonable i l’estalvi per als paradistes serà de prop d’un 50%”.

Mentre durin les obres, el mercat es partirà en dos, de forma que podrà mantenir-se obert. Quan hi hagi obres en una part, l’altra funcionarà amb normalitat. El mercat exterior dels pagesos no es veurà afectat. El pàrquing quedarà igual. Castells explicava que “la planta baixa s’obrirà a la ciutat, amb vidres al carrer per tal de fer un mercat obert, transparent i que permetrà que la vida que hi haurà a dins es vegi des de fora. La meitat de la superfície l’ocuparan els paradistes i l’altra meitat un petit supermercat”. La nova arquitecta municipal, Marta Garcia, serà l’encarregada de redactar el projecte. De moment, el 27 de febrer el govern vol portar al ple una pròrroga per als paradistes fins acabar les obres, el novembre de 2026.

Crítiques de l’oposició

La notícia del canvi de projecte en el mercat va enfurismar part de l’oposició. El portaveu d’ERC Enric Conill deia que “Castells ha llençat a les escombraries més de 200.000€, un disbarat que ja ha costat molts diners als igualadins”. Segons els republicans “la mala gestió del govern de Castells clama al cel, és d’una irresponsabilitat majúscula fer projectes ruïnosos que finalment no es fa i alhora fer pagar la festa als igualadins, llençant centenars de milers d’euros mentre fan la pujada d’impostos més gran de la història d’Igualada. No tenen projecte de ciutat, el govern va sense rumb i la gestió dels recursos públics és pèssima”. També es pregunten si “no sabien fa mig any, abans de les eleccions, que el projecte era inviable econòmicament? Quant de temps han tardat a adonar-se’n mentre es gastaven centenars de milers d’euros en estudis, projectes i propaganda?”.

Per la seva banda, des de Poble Actiu-CUP el regidor Pau Ortínez ha explicat que “el govern ha gastat una suma molt import de diners de tots els igualadins per vendre un projecte que al final ha acabat com sempre, en fum. Des de Poble Actiu acusem al govern de malversació de fons públics.” Per als cupaires el projecte inicialment previst “podia suposar l’expulsió de bona part dels actuals paradistes, per l’elevat cost econòmic de les parades”, tal i com van avisar el 2021. Des de Poble Actiu creuen que “l’Ajuntament hauria de facilitar la parada acabada i que els paradistes no hagin d’assumir cap tipologia d’obra”, fet que l’avantprojecte no contemplava, perquè només es facilitaven les parets de la parada. Poble Actiu tampoc veu clar ubicar un supermercat dins de la Masuca

Per al portaveu de Som-hi PSC, Jordi Cuadras, “lamentem la improvisació del govern de Junts. És una falta de respecte pels paradistes que s’hi juguen els seus diners i per la ciutadania. No pot ser que es canviï de projecte quan tots els paradistes ja havien dit si continuaven o no en base a un altre projecte. S’han canviat les regles del joc a mig partit, no és seriós. Sempre ens quedarà la incògnita de saber si els que han tancat perquè era inassumible el projecte antic per ells, ara continuarien. El resultat és que després de 10 anys anunciant que es faria un gran mercat, ara es torna a començar de zero per sorpresa i amb menys paradistes. La incapacitat del govern és absoluta i Igualada veu com el mercat és cada vegada més petit”.

«EL QUE DIC JO VA A MISSA», DIU MARC CASTELLS

Marc Castells no es va mossegar la llengua en veure les crítiques que li queien des d’ERC. “A mi ja se’m va dir que no faria el Parc Central, ni l’accés de la Ronda Sud, ni la Via Blava ni moltes coses més, i el que dic jo va a missa. Tinc la sensació que l’oposició confon la seva feina de fiscalitzar el govern, amb la de boicotejar, sembrar el dubte i crear la cerimònia de la confusió. Freguen el límit del respecte per la bona política… ERC és cada vegada més tòxica a Igualada, espero que rectifiquin”.

L’alcalde, visiblement enfadat amb els republicans -res nou, d’altra banda- va negar que s’hagin llençat dos-cents mil euros de la feina que s’havia fet fins ara en el projecte inicial. “Això és una mentida”, va dir Castells als periodistes. “Del projecte se’n poden aprofitar moltes coses, no s’han llençat diners, de cap manera. I puc garantir als igualadins que el mercat es farà, és un projecte estratègic per a nosaltres. El que passa és que som capaços de trucar les portes i que se’ns obrin. Junts per Igualada tenim un acord a la Diputació amb el PSC i això ens garantirà molts diners per a Igualada”.

Finalment, Castells llençava un dard enverinat a Esquerra. “Hauríem de preguntar-nos en què ens ha ajudat a ERC a Igualada en aquests darrers anys? En què?”, deixava anar, en clara al·lusió als alts càrrecs que republicans anoiencs han tingut -i tenen- al govern de la Generalitat.

Compartir