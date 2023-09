L’Ajuntament i la UdL, en converses per a nous estudis universitaris de Medicina, Dret i Psicologia

L’Ajuntament va convocar dimecres als mitjans de comunicació locals, en teoria, per valorar els primers cent dies de govern des de les últimes eleccions municipals. Per sorpresa de tots, finalment la trobada amb la premsa, feta als peus del nou Campus de Salut de l’antic hospital, era per anunciar que el consistori igualadí i la Universitat de Lleida (UdL) són “en converses” amb la Generalitat perquè la ciutat aculli “més endavant” nous estudis universitaris: l’esperada Medicina, però també Dret i Psicologia. Tot plegat permetria arribar a la xifra de 1.500 estudiants universitaris a mitjà termini, al voltant del 2030.

Al mateix temps, l’alcalde Marc Castells anunciava que cada dues setmanes i fins el proper Nadal anunciarà un nou projecte per a la ciutat. “Hem aconseguit molts recursos -diners, s’entén- de diferents administracions”, deia l’alcalde.

El nou campus salut, en la recta final

El nou Campus Salut, que acollirà els estudis universitaris d’Infermeria i el doble grau en Nutrició Humana i Dietètica i en Fisioteràpia a les instal·lacions de l’antic Hospital, està ja en la recta final de construcció. Aquests dies s’està encabint ja el mobiliari, i s’espera poder-lo inaugurar el mes de febrer.

“Quan vam començar a acollir els primers estudis universitaris, el somni era arribar al miler d’estudiants al campus d’Igualada, i això ho assolirem el curs vinent 24/25. Ara l’objectiu és assolir els 1.500, i creiem que poden ser una realitat el 2030, incorporant els nous graus de Medicina, Dret i Psicologia”, deia l’alcalde Castells, qui fa pocs dies va mantenir una conversa amb el rector de la UdL en aquesta direcció. “Hi ha converses i bona voluntat per les tres parts, tant UdL, com Ajuntament i la Generalitat, però serà un camí llarg i difícil. Forma part del projecte estratègic que tenim per a la ciutat”. Medicina i Psicologia s’oferirien al Campus Salut, mentre que Dret es faria al Campus del Pla de la Massa, on ja s’imparteixen enginyeries i ADE.

Ampliació del Campus del Pla de la Massa

Mentrestant, l’Ajuntament i la UdL ja han encarregat un estudi per a fer una ampliació del Campus del Pla de la Massa, amb quatre aules més per a 50 alumnes cadascuna.

Castells, exultant, deia que “dels 800 alumnes que ara mateix hi ha a Igualada cursant estudis universitaris, 235 són de l’Anoia, i aquest curs totes les places han estat escollides com a primera opció, quelcom que ha succeït per primera vegada”.

Òbviament, amb aquestes previsions damunt la taula, és fàcil que la ciutat necessiti més facilitat per trobar habitatges de lloguer o espais on els estudiants puguin viure mentre cursen els estudis. Hi havia prevista la construcció d’una residència d’estudiants al mateix Campus Salut (al carrer Cardenal Vives), però era amb una capacitat de 60 estudiants. “Cap empresa vol arriscar-se a fer una residència si no és com a mínim per a cent persones i la ciutat compta amb un miler d’estudiants”, va dir Marc Castells. “Per això ara estem buscant diferents emplaçaments, amb la mateixa fórmula. L’Ajuntament cediria els terrenys i la construcció i gestió de l’escola a l’empresa adjudicatària durant 30 anys, i després retornaria al patrimoni de la ciutat”. Un dels emplaçaments que ha estat damunt la taula és l’antic Hotel Ciutat d’Igualada, actualment en poder d’un banc després de la fallida de l’empresa, però no és l’únic.

Transport amb Manresa, Vilafranca i Lleida

Precisament a conseqüència dels nous estudis universitaris al Pla de la Massa, va ser relativament fàcil l’obertura d’un nou servei de bus entre els campus universitaris d’Igualada i Manresa. Aviat s’hi podria incloure també un nou servei des de la capital de l’Anoia amb Vilafranca del Penedès. “Quan finalitzin les obres de la C-15 creiem que serà una realitat, quelcom que anirà molt bé perquè tenim molts estudiants del Penedès”. També hi ha la possibilitat -una demanda de moltíssims estudiants- de millorar el transport entre els campus d’Igualada i Lleida -actualment en mans d’Alsa, un servei lentíssim-.

Ciutat amb la millor qualitat de vida

L’alcalde va apuntar alguns dels projectes que es convertiran en realitat en els propers quatre anys a la ciutat, i que figuren en el seu programa electoral, com la renovació del Passeig aprofitant el soterrament de l’estació de tren; els parcs empresarials d’Igualada-Òdena; la renaturalització del riu Anoia; la recuperació de les aigües freàtiques; i la finalització del Parc Central amb la construcció d’un auditori. “Aquest serà el mandat per l’aposta en convertir-nos en líders en la qualitat de vida de les ciutats mitjanes d’aquest país, i ho aconseguirem”.