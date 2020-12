L’Ajuntament fa repàs de les mesures per prevenir els efectes de la Covid

La tinenta d’alcalde d’Igualada, Carlota Carner, ha presentat aquest dimecres el recull de les cent vint accions que l’Ajuntament d’Igualada ha dut a terme durant aquest any arran de la situació de pandèmia de Covid-19 que des del mes de març ha condicionat tota l’activitat de la ciutat. Els fons, s’hi han destinat és de 2 milions d’euros, als quals s’han d’afegir els recursos extraordinaris d’altres administracions, entre els quals cal destacar els 700.000 procedents de la Generalitat, que es van destinar a ajuts directes als comerços i restauradors.

Carner ha destacat ha destacat que l’Ajuntament va iniciar aquest any 2020 sense poder preveure la situació mundial de pandèmia ni, particularment, que Igualada i la Conca d’Òdena fossin “el territori més durament copejat per la Covid-19”, fet que va provocar el confinament perimetral del mes de març. “En un primer moment vam haver de prendre mesures per donar resposta a l’emergència sanitària i social i, posteriorment, hem anat aplicant mesures per a la reactivació econòmica i de suport als nostres comerços, els restauradors i altres sectors de la ciutat”.

Entre les mesures més destacades, en l’àmbit social, s’han distribuït targetes moneder per garantir l’alimentació dels infants amb beca menjador, i també per a famílies monoparentals, i s’han impulsat nous projectes com Respir a Domicili o el punt d’assessorament energètic d’Igualada.

En l’àmbit d’economia i comerç, s’han gestionat més de 700 ajuts als comerços tancats per l’estat d’alarma, s’han impulsat subvencions per als sectors afectats per la crisi i s’han dut a terme campanyes continues de suport al comerç i a la restauració.

Pel que fa a l’àmbit fiscal, s’han suspès i ampliat els terminis de pagament de tributs, s’han retornat taxes per serveis no prestats i s’han fet bonificacions específiques per sectors afectats pels efectes de la Covid-19.

En l’àmbit de la cultura, s’ha elaborat un pla de xoc per la cultura i s’han fet ajuts a entitats culturals de gran interès per la ciutat.

En l’àmbit dels esports, s’ha habilitat una aplicació de control d’aforament de les instal·lacions esportives, s’han incrementat les neteges en els equipaments esportius i s’ha promogut un contacte constant amb els clubs de la ciutat per detectar necessitats i informar dels canvis normatius.

En l’àmbit d’ensenyament, infància i joventut, s’ha repartit lots de material escolar bàsic i s’ha gestionat el repartiment de les connectivitats de targetes SIM a alumnes que no hi tenien accés, s’ha donat suport a escoles i entitats, i s’ha impulsat la campanya #FemhoBé.

Pel que fa a l’habitatge, es va impulsar una moratòria en el pagament dels lloguers dels habitatges de PIMHA, s’ha donat suport telefònic en la tramitació dels ajuts al lloguer la Generalitat i s’ha donat cita prèvia per ajudar a les persones que no disposessin dels recursos tècnics.

I quant a prevenció i seguretat, s’han incrementat les neteges i desinfeccions a tota la ciutat, s’ha prestat assistència a la ciutadania de forma permanent des de l’inici de la pandèmia, s’han dut a terme nombroses campanyes policials de compliment de la normativa sanitària i s’ha impulsat una intensa campanya de prevenció i sensibilització de la Covid-19.