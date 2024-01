L’Ajuntament d’Òdena aprova el pressupost 2024 amb un increment respecte a l’any interior

Publicitat

El Ple de l’Ajuntament d’Òdena, del passat dijous 14 de desembre, va aprovar el pressupost municipal per al 2024, que ascendeix a 5.665.065,01 €, dels quals 992.018,81 € es destinaran a inversions; d’aquestes 423.814 € corresponen a subvencions concedides, 402.894 € a subvencions demanades i la resta 165.311 € a fons propis de l’ajuntament.

El pressupost s’ha incrementat 339.559,05 € respecte al de 2023, amb l’objectiu de cobrir tots els serveis que s’ofereixen a la ciutadania, així com fer front als requeriments municipals. L’alcalde Jaume Xaus, que el va defensar al ple i en va fer una presentació amb projecció audiovisual, va destacar l’augment moderat dels impostos d’un 2,6% a Òdena, i la importància de gestionar correctament tots els ingressos i despeses municipals per tal que la pujada d’impostos fos la més baixa possible.

L’Alcalde va explicar com la nova Llei de Benestar Animal (Llei 7/2023 de protecció dels drets i del benestar dels animals), que regula la protecció, la garantia dels drets i el benestar dels animals de companyia i silvestres en captivitat, ha fet incrementar un 150% la partida benestar animal.

Pel que fa a les inversions, de 992.018,81 €, 5.000 € es destinaran a la compra i instal·lació d’un mòdul per allotjar les colònies de gats. 134.596 €, estan previstos per ser destinats a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al Centre Cívic del Pla d’Òdena i el Centre Fraternal, amb l’objectiu de fer els equipaments més sostenibles i contribuir a l’estalvi elèctric. Pel que fa a la instal·lació de plaques solars, també es preveu destinar 189.217 € per a l’Institut Escola d’Òdena i 19.074 € per a la Llar Avió de Paper.

Per tal de regular la pressió de l’aigua i millorar la seva mesura, està previst invertir 79.000 €; es tracta d’un projecte que permetrà reduir la despesa d’aigua al municipi.

Per al pavelló poliesportiu Mestre Vila Vell, està previst instal·lar una nova nou sistema de calefacció amb aerotèrmia, a través d’una inversió de 20.000 euros que millorarà molt el rendiment de l’actual sistema.

8.600 euros del pressupost estan previstos per millorar l’equipament informàtic de l’Ajuntament, amb el programa Office 365, per tal de millorar la gestió interna municipal.

També hi ha previstos 100.000 euros per a l’arranjament de la muralla del turó del Castell d’Òdena, per tal que aquest punt de patrimoni històric municipal esdevingui un referent i punt d’atracció turística.

A través de la modificació del Pla Especial de Protecció de Patrimoni (PEPP) al carrer de les Oliveres, està prevista una inversió de 30.000 euros per fer el projecte del carrer de les Oliveres i millorar la mobilitat dels veïns i veïnes, com també obrir un nou pas que permeti l’accés dels serveis d’emergències com ambulàncies, bombers i vehicles grans.

Per altra banda, també es van presentar diversos projectes vinculats a l’obtenció de finançament via els fons europeus Next Generation que gestiona l’estat. Un dels projectes és el d’instal·lació de càmeres de seguretat de trànsit: està previst que s’instal·lin inicialment a l’Espelt i al nucli d’Òdena. Seguint amb la línia de la sostenibilitat, estalvi energètic i mobilitat sostenible, s’ha inclòs una partida, ampliable, de 10 €, pendent de demanar subvenció del fons Next Generation, per tal que Protecció Civil pugui disposar d’un vehicle elèctric. A través dels fons Next Generation també es vol fer carrils bici segurs que connectin amb Igualada; en aquest aspecte, Diputació de Barcelona està fent un estudi per connectar el nucli d’Òdena amb el nucli del Pla, perquè la carretera és de la seva propietat i intentaran també fer-ne l’execució.

L’Ajuntament també ha demanat una subvenció per tal de renovar la xarxa d’abastament de l’aigua, donada la problemàtica de sequera actual. Es tracta d’una subvenció demanada de 304.146 euros, que permetrà evitar les pèrdues d’aigua a Òdena i millorar les condicions de la xarxa.

Seguint un projecte presentat per l’anterior govern dels grups municipals Òdena Progrés i Avancem, es demanarà subvenció a la Diputació de Barcelona per a la instal·lació d’un accés automatitzat a la Biblioteca L’Atzavara perquè pugui ser accessible de nit i festius.

En l’àmbit de patrimoni, hi ha prevista una partida, ampliable, de 10 euros per a la restauració de la Capella de Sant Bernabé. Tal com es va informar, per tal d’evitar el seu esfondrament i mantenir aquest bé cultural catalogat com a Bé Local d’Interès (BCIL) per la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament va signar un conveni amb el propietari per tal de tenir l’ús de la propietat durant 50 anys, prorrogables de forma automàtica, per períodes de 5 anys. L’objectiu de l’Ajuntament és aconseguir els màxims recursos i finançament per fer la rehabilitació abans que s’ensorri i es perdi un edifici històric que ha de servir d’equipament pels veïns i veïnes del barri del Raval d’Aguilera.

Per a l’Estadi Municipal La Sort s’ha demanat una subvenció al Ministeri de Cultura i Esport, per a l’ampliació de vestidors. Finalment, hi ha la intenció de concentrar tot el PUOSC, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya i preparar la licitació de la fase 1.2 de la urbanització del Pla Òdena i carrer de la Masia, per tal de millorar i dignificar la façana del Pla d’Òdena.

