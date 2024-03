L’Ajuntament d’Igualada tanca l’exercici del 2023 amb superàvit

Per a l'alcalde Marc Castells, les xifres municipals “mantenen tots els semàfors economicofinancers del consistori en verd”.

L’Ajuntament d’Igualada ha liquidat el pressupost corresponent a l’any 2023 amb un superàvit d’1,3 MEUR. Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha estat l’encarregat de presentar les xifres que “mantenen tots els semàfors economicofinancers del consistori en verd”.

L’alcalde ha detallat que l’excercici s’ha tancat amb un romament de tresoreria de més 400.000 €, un estalvi net positiu i una ràtio d’endeutament del 61%. Castells ha volgut remarcar que aquesta xifra es troba “molt per sota del 75% a partir del qual la Generalitat tutela la gestió financera de l’Ajuntament”.

En la presentació de les xifres davant la premsa, Castells ha recordat quina era la situació de partida de l’Ajuntament l’any 2010 i quina ha estat la rebaixa de l’endeutament del consistori que s’ha fet fins a l’actualitat. L’Any 2010 hi havia un endeutament del 122% i actualment s’ha reduït a la meitat, amb un 61’23% Com és habitual, l’Ajuntament ha tancat l’any amb tots els semàfors en verd. Castells ha destacat que “aquí no s’hi arriba per inèrcia o per casualitat, s’hi arriba només amb rigorositat. El bon govern és la nostra fórmula de gestió dels diners dels ciutadans” Per acabar, l’alcalde ha destacat “la capacitat del consistori de captar recursos d’altres administracions per fer possible els projectes que la ciutat necessita”.