L’Ajuntament d’Igualada retalla 30.000 euros a Mostra Igualada

Ja estem gaudint de la 34a Mostra Igualada, la Fira d’espectacles infantils i juvenils, que any rere any omple la ciutat amb propostes d’excel·lent nivell. I enguany, l’alcalde de la ciutat, Sr Marc Castells, tot i anunciar al programa que “hem estat i serem sempre al costat d’aquesta fira” ha retallat 30 mil euros de l’aportació municipal.

La Mostra és l’esdeveniment cabdal, culturalment parlant, d’Igualada. Allò que ens diferencia de les altres ciutats, el referent per a la resta del país. És un dels cinc mercats estratègics del Departament de Cultura de la Generalitat juntament amb Fira Tàrrega, Trapezi de Reus, Mercat de Música Viva de Vic i Fira mediterrània a Manresa. I d’aquests mercats precisament qui més contractes generen són Fira Tàrrega i La Mostra, que aconsegueix 1000 professionals acreditats i més de 30 mil espectadors.

I davant d’aquest esdeveniment cultural de primer ordre, l’actual govern municipal decideix destinar-hi 30 mil euros menys. Fent evident així com d’important és per a ells aquest mercat estratègic.

I no és la primera vegada que això succeeix. L’any 2012, ja van retallar el pressupost mentre al diari de La Mostra anunciaven, a pàgina sencera: “Contra la crisi, cultura!”.

I no és només un tema de diners. Després de 12 anys de mandat de l’alcalde Marc Castells encara no han sigut capaços d’implementar un model de gestió vàlid i eficaç com sí que tenen aquests altres mercats estratègics.

La no aposta ferma i decidida per la Mostra Igualada fa que aquesta no esdevingui el referent del teatre infantil i juvenil del Sud d’Europa i a més a més ens preocupa que els participants, les companyies, tingui cada cop més ganes de buscar una ciutat on aposti veritablement pel teatre i la cultura. La Mostra ha d’anar més enllà dels quatre dies programats. Ha de ser present a la ciutat durant els 365 dies de l’any. Com Fira Tàrrega fa amb el seu “Territori creatiu”: un programa de coproducció. Ajudant els artistes en la exhibició i distribució. Apropant la ciutadania als processos de creació escènica i contribuir a la generació de nous públics. Igualada ha de ser l’epicentre real del teatre destinat a infants i joves. I la seva seu ha de ser l’espai de l’Escorxador, on a cada edició de La Mostra s’hi munta un teatre per només quatre dies.

Per fer això cal que el pressupost de la fira no es redueixi, sinó que augmenti. El seu pressupost ha d’equiparar-se amb el que té Trapezi de Reus. Enguany Mostra Igualada s’ha hagut de redimensionar a 30 companyies quan l’ideal serien 45. Recordem que l’actual govern municipal ha pujat any rere any els impostos als igualadins i igualadines, cobrant l’IBI més car de les ciutats mitjanes de Catalunya i el desè IBI més car de l’estat espanyol. Una barbaritat, comparant-nos amb altres ciutats, que almenys s’hauria de traduir en més i millors serveis pels igualadins, també en l’àmbit cultural. Però, malauradament, això no passa. I l’Ajuntament també ha “de trucar” a les portes del Ministerio de Cultura, de la Diputació de Barcelona, i aconseguir les aportacions que li pertoquen més enllà de les simbòliques d’ara.

Perquè l’actual govern d’Igualada no inverteix en cultura. Inverteix en imatge, en publicitat, en festes que li reporten moments instagràmics. I promet el que després no compleix, com l’Auditori. Ja a l’any 2017, l’alcalde Castells va prometre la creació “d’una comissió amb presència dels grups de l’oposició i de persones del teixit cultural de la ciutat per tal de crear l’auditori que la ciutat necessita davant la saturació del Teatre Municipal l’Ateneu. I el desembre passat, va tornar a prometre el mateix, que “construirà un nou auditori escoltant les necessitats de les entitats d’Igualada” quan això no ho fa fet mai. Al contrari, les ha enfrontades en processos participatius com els de la fallida Capitalitat Cultural.

Al govern Castells li interessa inaugurar un edifici, no fer un Pla Cultural on tothom hi pugui dir la seva i després s’hagi de portar a terme, com ho han fet ja, en dues ocasions, ciutats també mitjanes com Vic i Vilafranca.

Les infraestructures culturals d’Igualada: Museu, Teatre, Biblioteca, Arxiu… com molt bé diu un important gestor cultural de la ciutat, amb llarga trajectòria: “són Ferraris amb motor de 600! Corren però no amb tot el seu potencial”. I és així, la professionalitat del seu personal tapa les misèries d’una manca d’inversió, de visió, d’interès cultural. I el mateix succeeix amb les nostres entitats que acaben sustentant l’acció cultural de la ciutat com vam poder veure l’any passat en el programa de la Capitalitat. Una acció que després es aprofitada pel govern per treure’n rèdit electoral.

És inadmissible aquesta manca de lideratge, de planificació, també en molts aspectes de la ciutat, però sobretot en el cultural, perquè és el que ens fa ser. El que ens defineix com som. Necessitem un govern municipal que dediqui un percentatge significatiu del pressupost a la cultura.

A tot això, la bona notícia, per acabar, és que el Departament de Cultura, amb la seva Consellera Natàlia Garriga al capdavant i fruit de les gestions de la nostra candidata Alba Vergés, incrementa en 30 mil euros la seva aportació a la Mostra d’enguany.