L’Ajuntament d’Igualada rep 17.000€ per projectes per a millorar la salut

La Red Española de Ciudades Saludables (RECS) ha concedit una subvenció per valor de 17.292€ a l’Ajuntament, que es destinaran als projectes “Caminant per Igualada” (7.623€) i “Joves Agents de Salut” (9.660€).

El projecte “Caminant per Igualada” neix l’any 2018 amb un triple objectiu: d’una banda, fomentar la pràctica regular d’activitat física entre les persones adultes i la gent gran, crear un espai de socialització que reverteixi en la millora del benestar emocional i, finalment, formar sobre qüestions de promoció de la salut i hàbits de vida saludables.

Cada any es creen dos grups que realitzen una caminada setmanal d’hora i mitja, d’octubre a juny, amb el guiatge d’una monitora del Consell Esportiu de l’Anoia (CEA).

També es vol promoure la creació de grups per la prevenció i la reducció de riscos en espais d’oci nocturn del territori. La subvenció concedida per a la sol·licitud de “Joves Agents de Salut” va en aquesta direcció: donar suport a la creació i capacitació d’un grup d’intervenció, en espais d’oci nocturn del territori, propi d’Igualada, format per joves (d’entre 18 i 30 anys) que vulguin actuar de forma voluntària a partir del treball entre iguals. Per tal de dur a terme el projecte, pròximament s’iniciarà una convocatòria per formar i conformar l’equip d’acció permanent per a la ciutat.