L’Ajuntament d’Igualada preveu aprovar el pressupost municipal aquest juliol

L’Ajuntament d’Igualada ha presentat aquests dies als grups polítics una proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals per a 2023, i ha demanat “responsabilitat” a tots els partits per a poder aprovar-lo la darrera setmana de juliol.

El pressupost que es vol aprovar és de 60,6 milions d’euros i que el pressupost consolidat, que inclou també les societats municipals, els organismes autònoms i el Consorci Sociosanitari d’Igualada, arribarà a 72,4 milions d’euros, el més alt de la història, “amb dos importants línies de reforç, en els camps de la seguretat ciutadana i l’habitatge”.

En aquest sentit, Castells ha destacat l’increment de del pressupost en seguretat ciutadana en un 6%, una pujada destinada a augmentar la presència d’agents de la Policia Local al carrer. L’alcalde ha recordat, també, que entre els anys 2021 i 2022 el nombre d’efectius de policia municipal ha crescut i seguirà creixent amb la incorporació de 15 nous agents, els últims 7 aquest proper mes d’octubre. Amb l’increment pressupostari per l’any vinent es consolidarà l’augment de presència i patrullatge a tots els barris de la ciutat. El pressupost per l’any vinent també contempla la incorporació de cinc vehicles nous per a la Policia Local.

Pel que fa a polítiques d’habitatge el global del pressupost pel 2023 suposa un increment del 15% en aquest àmbit. Castells ha assegurat que aquest increment “segueix l’aposta del govern per augmentar el parc d’habitatges amb lloguer assequible a la ciutat, afavorint la rehabilitació i també la nova construcció amb campanyes específiques que han funcionat notablement aquests últims anys”.

També augmenta un 6% el pressupost per Acció Social i entorn comunitari que se situa en 5’7 milions d’euros, amb la voluntat de donar servei i suport a aquells igualadins i igualadines que passen per moments més difícils.

Al mateix temps, es preveu contenir els principals impostos, com l’IBI, el de Vehicles o el de Construccions, així com una reducció ostensible de les Plusvàlues. El que sí que augmentarà, un 3%, és la taxa de recollida d’escombraries.

L’alcalde Marc Castells ha explicat que “tot fa indicar que s’acosta una recessió econòmica important per al mes d’octubre i és la nostra responsabilitat dotar-nos d’un pressupost que garantitzi estabilitat per a l’any vinent. Tenim projectes estratègics importants en marxa com el Campus Salut al Passeig Verdaguer o la reforma del Mercat de la Masuca que no es poden aturar”.

Entre les inversions més destacades, hi ha els 2.127.000€ destinats al pla de millora de barris, 1.600.000€ per la compra de terrenys, 653.000€ per l’equipament del Campus de la Salut, 458.627€ d’inversions en equipaments esportius, 300.000€ per l’oficina de l’habitatge, 250.000€ per una nova fase del pla de modernització del polígon de Les Comes.

Contenció fiscal

Pel que fa als impostos, la tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Montserrat Duch, ha explicat que el govern segueix amb la política de contenció fiscal. El pressupost manté l’IBI al 0’84 malgrat l’increment general dels preus de l’energia, combustibles i matèries primeres actual, l’elevada inflació del 9,7% interanual del Juny passat i la baixada d’ingressos per plusvàlues que es contempla en -700.000€.

Es mantenen els tipus de l’impost d’Activitats Econòmiques (IAE), l’Impost sobre Construccions i Instal·lacions i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. Pel que fa a les taxes (escombraries, entrada de vehicles, taxes piscines, cursos centres cívics, recollida d’animals abandonats…) se’ls aplicarà el 3%, un percentatge que Duch ha qualificat de “molt moderat”, tenint en compte la inflació interanual del 9,7% ja esmentada.

En els darrers tres exercicis, el pressupost s’ha aprovat amb els vots a favor del govern en minoria de Junts per Igualada amb el suport o abstenció d’Igualada Som-hi (PSC+Comuns).