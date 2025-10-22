L’Ajuntament d’Igualada perseguirà els “porcs” que facin turisme d’escombraries a la ciutat

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha titllat avui de “porcs” als anoiencs de fora de la ciutat que llencen les escombraries a la capital de l’Anoia, el que s’acostuma a nomenar col.loquialment “turisme d’escombraries”. L’alcalde ha explicat que l’Ajuntament “està estudiant com perseguir legalment, buscarem totes les eines possibles, a tots aquells que arriben a la ciutat procedents d’altres municipis i aprofiten per a llençar als nostres contenidors les seves escombraries sense separar els residus. Això és de ser molt porcs”, ha dit, mentre assegurava als periodistes que li havien mostrat un vídeo on s’observa a un ciutadà suposadament no resident a Igualada, abocant residus a la ciutat.
L’Ajuntament considera que “les bones dades que presenten alguns municipis de la comarca”, que realitzen el sistema “porta a porta” i obliga als ciutadans a separar diàriament els residus que generen “en bona part són gràcies a que alguns llençen els seus residus a Igualada, a Vilanova del Camí, o a Santa Margarida de Montbui, i això no pot ser. És molt greu que aquestes coses passin impunement”, ha dit Marc Castells, molt enfadat.