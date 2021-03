L’Ajuntament d’Igualada impulsa ajuts pel sector del taxi de 23.000 euros

L’Ajuntament d’Igualada ha creat una línia d’ajuts per als professionals del sector del taxi dotada amb 23.000 euros, amb l’objectiu de pal·liar els efectes que els confinament municipals i la davallada de activitat econòmica han provocat en aquest sector. Així, els professionals del taxi podran demanar una ajuda directa de 1.500€ que no és incompatible amb la resta d’ajudes establertes per l’ajuntament o per altres administracions. El termini de sol·licitud finalitza el 26 de març i es formalitza a través d’un tràmit telemàtic de l’ajuntament.

Els regidors de Mobilitat i de Dinamització Econòmica, Miquel Vives i Jordi Marcé, s’han reunit amb un grup de taxistes de la ciutat, que els han comentat l’estat del sector i les seves inquietuds i demandes. Miquel Vives recorda que es tracta de un servei de concessió pública i que molta gent en depèn per anar a l’hospital o a serveis bàsics. I, en la mateixa línia, Jordi Marcé ha indicat que aquest col·lectiu forma part del sectors productius de la ciutat i que ha vist reduïda la seva activitat de forma molt important, motiu pel qual cal tenir-los en compte, tal com s’ha fet amb altres agents econòmics locals.

A banda d’aquesta ajuda directa, des de l’inici de la pandèmia també hi ha actiu un servei gratuït de desinfecció dels taxis i de repartiment de mascaretes.