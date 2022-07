L’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial renoven l’acord de col·laboració

L’Ajuntament d’Igualada i la Unió Empresarial de l’Anoia signen la renovació de l’acord de col·laboració amb la voluntat de continuar sumant esforços per cooperar i col·laborar en diversos aspectes importants que ajuden a vertebrar, dinamitzar i desenvolupar i evolucionar el territori i la ciutat.

Gràcies a aquesta estreta col·laboració que té com a fórmula la cooperació publicoprivada, es poden continuar impulsant conjuntament accions i iniciatives que permeten unir esforços amb diversos objectius: el progrés de les persones treballadores i dotar d’oportunitats a les persones que cerquen feina; però també, la competitivitat de les empreses del territori.

Unes accions que no només tenen un impacte directe a la ciutat d’Igualada, sinó de retruc, tenen un benefici per la comarca, amb la implantació de polítiques actives que permeten una promoció i reactivació de l’Anoia. Són exemples: la Setmana de l’Ocupació, l’Igualada Prepara’t – un programa que ja compleix aquest 2022 la seva 11a edició consecutiva i que permet dotar d’eines, recursos i competències a les persones que cerquen feina, que estan en situació d’atur o que volen fer un canvi o gir professional, a través de conferències, tallers i entrevistes de feina amb empreses de la comarca i de la ciutat.

Gràcies a la seva consolidació, però també, per oferir més oportunitats laborals, se’n disputen dues edicions cada any des del 2021-; l’Igualada Mentoring – un programa nascut el 2020, en plena pandèmia, per donar suport a les micropimes i professionals autònoms de la ciutat gràcies al mentoratge i evitar la destrucció de negocis. El programa té per objectiu consolidar, fer créixer i impulsar els seus projectes empresarials. Aquest 2022 es realitza la seva 3a edició consecutiva-; el Fòrum Empresarial de l’Anoia – l’acte acadèmic anual impulsat per la UEA, que compta també amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Igualada, i que permet l’elaboració i confecció de l’estudi econòmic i empresarial Empresa i Progrés, un document que plasma les inquietuds i preocupacions del teixit empresarial, i que exposa eixos a seguir i un full de ruta per fer-hi front. Alguns exemples: la sostenibilitat, la transformació digital, el talent, les infraestructures, la mobilitat, el sòl industrial… I on es presenta en el marc del Fòrum Empresarial de l’Anoia. Aquest any tindrà lloc la 6a edició consecutiva- i de la Nit Empresarial UEA, l’acte social de referència, que és alhora, l’altaveu, batec i escenari de la situació empresarial del territori, i que fins el dia d’avui, s’han realitzat vint-i-dues edicions.

Prèviament a aquesta signatura de renovació, es va dur a terme una reunió amb l’alcalde d’Igualada, Marc Castells; el regidor de Dinamització Econòmica, Jordi Marcé; el president de la UEA, Joan Domènech, i membres de la Junta Directiva de l’entitat; per fer arribar les inquietuds de les empreses de la comarca i de la ciutat, i poder establir una resposta unitària per fer-hi front. Especialment, per la formació, el talent, i la manca de sòl industrial.