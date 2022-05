L’Ajuntament d’Igualada i Aigua de Rigat renoven el fons de solidaritat

L’Ajuntament d’Igualada i Aigua de Rigat, companyia gestora del cicle de l’aigua a Igualada, han renovat el conveni de col·laboració per mantenir durant l’any 2022 el fons de solidaritat, destinat a finançar el rebut de l’aigua a les famílies del municipi en situació de vulnerabilitat que no puguin fer-hi front. Per a aquest any, Aigua de Rigat ha augmentat la dotació econòmica fins als 16.500 €, un augment de 6.500 € respecte l’any anterior.

El fons de solidaritat és un ajut que aporta íntegrament la companyia d’aigua i comporta l’exempció del pagament dels conceptes de la factura que siguin de titularitat d’Aigua de Rigat a aquelles persones que estiguin en situació de precarietat i vulnerabilitat econòmica, segons l’informe de risc d’exclusió residencial comunicat pels serveis socials locals.

Aquest fons ha permès ajudar el 2021 un total de 71 famílies a Igualada i s’han liquidat 136 rebuts. En aquests més de 5 anys que l’Ajuntament d’Igualada i Aigua de Rigat acorden aquest fons de solidaritat, s’han destinat 51.000 € a atendre més de 400 casos de persones en situació de vulnerabilitat a la ciutat.

La Primera Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Igualada, Carme Riera, ha destacat “la voluntat resolutiva de l’empresa, a diferència d’altres subministraments”. Riera també ha explicat que “l’increment del fons dona tranquil·litat en uns moments d’alta complexitat”.

El gerent d’Aigua de Rigat, David Gall, afirma que “la nostra prioritat és garantir el subministrament d’aigua a tothom: mai no tallarem l’aigua a una persona que no pugui pagarla. Per això, disposem d’aquest fons de solidaritat que acordem amb l’Ajuntament perquè totes les famílies puguin accedir al servei de l’aigua, que és un servei bàsic”.

Les persones que vulguin acollir-se a l’ajut del fons de solidaritat s’hauran d’adreçar als serveis socials de l’Ajuntament d’Igualada per tal d’acreditar la situació de vulnerabilitat econòmica.