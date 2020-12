L’Ajuntament d’Igualada destina 135.000€ d’ajuts a universitaris

L’Ajuntament d’Igualada ha resolt la convocatòria de subvencions per a estudiants de Grau i Postgrau universitari corresponents al curs 2019/2020, a les quals s’han destinat 135.584 €. Es tracta d’uns ajuts amb què es vol donar suport als estudiants de la ciutat i reconèixer el seu talent i esforç a l’hora de formar-se i preparar el seu futur.

A la convocatòria d’aquest any s’hi van presentar 397 sol·licituds, 8 de les quals han estat desestimades per no complir amb els requisits establerts i la resta, 389, han estat aprovades. A diferència d’altres cursos, enguany s’han tingut en compte les dificultats per les quals han passat molts estudiants i famílies igualadines a causa de la crisi provocada per la Covid–19. Així, tal i com establien les bases de la convocatòria, s’han prioritzat les sol·licituds presentades per persones afectades econòmicament (atur, ERTO, activitats econòmiques paralitzades) per la pandèmia.

Seguint aquest criteri, s’han establert quatre categories d’ajuts:

– Estudiants que han aprovat més de 59 crèdits i que estan afectats econòmicament per la crisi sanitària (109 ajuts concedits)

– Estudiants que han aprovat entre 30 i 59 crèdits i que estan afectats econòmicament per la crisi sanitària (51 ajuts concedits)

– Estudiants que han aprovat més de 59 crèdits i que no estan afectats econòmicament per la crisi sanitària (162 ajuts concedits)

– Estudiants que han aprovat entre 30 i 59 crèdits i que no estan afectats econòmicament per la crisi sanitària (67 ajuts concedits)

D’acord amb les bases i la dotació pressupostària, les beques atorgades s’han distribuït de la forma següent :

– 109 ajuts concedits a estudiants que han aprovat més de 59 crèdits i que estan afectats econòmicament per la crisi sanitària (import : 800 €)

– 51 ajuts concedits a estudiants que han aprovat entre 30 i 59 crèdits i que estan afectats econòmicament per la crisi sanitària (import : 500 €)

– 162 ajuts concedits a estudiants que han aprovat més de 59 crèdits i que no estan afectats econòmicament per la crisi sanitària (import : 112,24 €)

– 67 ajuts concedits a estudiants que han aprovat entre 30 i 59 crèdits i que no estan afectats econòmicament per la crisi sanitària (import : 70,15 €)

Els estudiants a qui s’han atorgat els ajuts rebran la subvenció a mitjans o finals del mes de gener.

