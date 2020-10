L’Ajuntament d’Igualada congela les taxes municipals per al 2021

L’alcalde, Marc Castells, ha anunciat aquest dimecres que l’Ajuntament d’Igualada ha decidit fer una “congelació total” de les ordenances fiscals, les taxes i els preus públics municipals. “Per tant –ha aclarit el batlle- els impostos que els ciutadans han pagat aquest any seran exactament els que pagaran l’any 2021”. Castells ha afegit que ara s’iniciaran les converses entre els grups municipals per a la confecció del pressupost municipal per a l’any que ve.

També en relació amb la situació econòmica, la tinenta d’alcalde Carlota Carner ha

explicat que “quan la pandèmia estava en el seu punt més àlgid a Igualada, l’Ajuntament va prendre mesures de xoc i urgents en l’àmbit tributari, que van suposar una disminució d’ingressos d’1,5 milions d’euros”. A més, a causa de la situació sanitària, aquest any l’Ajuntament ha hagut d’afrontar despeses que no estaven pressupostades i que, fins ara, es quantifiquen en 600.000 euros, que s’han destinat a temes com tasques de neteja i desinfecció, adquisició d’equips de protecció o adaptació d’espais i activitats. Carner també ha explicat que “ha calgut reforçar els serveis socials, que són els que estan a primera línia donant suport i atenció a les famílies i col·lectius més vulnerables”, i ha citat com a exemples la contractació d’assistents socials, el reforç del servei d’àpats a domicili i del SAD o les targetes moneder.

La regidora ha afirmat que “arribem a finals d’anys, però la pandèmia torna a estar

molt present, afectant les famílies, els petits negocis, els comerços, bars i restaurants. En aquest sentit, aquesta setmana s’han començat a fer efectius els 750.000 euros d’ajuts directes al comerç atorgats per la Generalitat i s’ha començat activar, també, els 100.000 de recursos propis de l’Ajuntament que es destinen a ajuts sectors relacionats amb l’ensenyament i la cultura”.