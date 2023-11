L’Ajuntament de Piera denuncia a la Fiscalia a l’anterior alcalde, Josep Llopart, per una presumpta ‘malversació de fons públics’

Publicitat

L’Ajuntament de la Vila de Piera ha presentat, aquest dimarts, una denuncia davant la Fiscalia Anticorrupció de Barcelona contra l’anterior alcalde, Josep Llopart, les empreses que gestionaven la piscina municipal (Sport Assistance 2000 SL i The Essencial Is Invisible SL) i la secretària i interventora municipals, per “un presumpte delicte de malversació pel pagament d’unes factures per valor de 106.898,81€” que va assumir l’Ajuntament “quan el contracte deia que les havia de pagar l’empresa concessionària.”

Els antecedents

Segons el comunicat que ha emès la Vila de Piera “el contracte del servei de gestió de la piscina municipal, signat l’any 2017, contemplava la gestió íntegra del recinte per part de l’empresa adjudicatària (Sport Assistance 2000 SL) i incloïa el pagament dels serveis d’aigua, llum, energia, telèfon i qualsevol altre de les mateixes característiques. En un primer moment, l’empresa en qüestió va realitzar totes les funcions redactades al contracte, signat per l’exalcalde Jordi Madrid (en el mandat 2015-2019).” La concessió es va realitzar per un termini de 5 anys (havia de finalitzar el 2022).

Els fets

L’Ajuntament de Piera explica que “el 2022, i ja sota el mandat de l’alcalde Josep Llopart, es va prorrogar el contracte de forma il·lícita amb aquesta empresa (que després va ser subrogada per The Essential Is Invisible SL).” El consistori afegeix que “primerament per un període inicial de 9 mesos i, posteriorment, es va tornar a prorrogar sense establir una data final.”

Durant aquests mesos de 2022, concretament a partir del febrer, l’Ajuntament de Piera va assumir el cost del subministrament elèctric de la piscina amb un acord simple entre l’empresa concessionària i l’alcalde Josep Llopart. Segons informa el comunicat, d’aquesta manera, “totes les factures de la llum rebudes després d’aquesta data i fins el 31 de juliol de 2023 van ser assumides íntegrament pel consistori amb l’autorització de l’exalcalde i de la interventora municipal.” Així mateix, “en concret es van pagar factures, amb diners públics, per un import de 106.898,91 euros quan, segons el contracte, era l’empresa privada qui ho havia de fer.”

Vila de Piera explica que “un cop constituït el nou consistori (al juny d’aquest mateix any), el govern actual es va assabentar d’aquestes factures i va aturar els pagaments.” Un cop realitzades les investigacions internes pertinents, “l’equip de govern decideix posar en coneixement de la justícia aquesta situació perquè en realitzi les investigacions oportunes i defensar els interessos de l’ajuntament i la ciutadania.”

Compartir