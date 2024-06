L’Ajuntament de Capellades signa dos convenis amb els gegants

El Ple de maig va aprovar 2 convenis amb Gegants de Capellades. El primer és l’habitual de cada any per a la mobilitat. El segon s’ha signat de manera expressa per la celebració del 125è aniversari.

El conveni per a la mobilitat, valorat en 1.000 euros, recull d’una banda la voluntat de l’Ajuntament de Capellades, que està interessant a recuperar i fomentar les expressions de cultura popular i tradicional capelladines, i també en la promoció i projecció d’aquestes tradicions culturals, i de la imatgeria popular de Capellades, més enllà de la nostra vila. De l’altra banda, el conveni explica com aquesta entitat capelladina, amb la voluntat de recuperació i difusió de les danses de gegants, realitzarà diferents sortides arreu de Catalunya durant aquest 2024, participant en mostres, aplecs, festes i fires tradicionals i d’arrel, trobades geganteres, diades senyalades i altres esdeveniments vinculats a la celebració de la cultura popular catalana.

Aquest any de manera excepcional també s’ha signat amb Gegants de Capellades un segon conveni per a la celebració dels 125 anys, valorat en 6.000 euros. En aquest cas el conveni recull com l’Ajuntament de Capellades està especialment interessat a fomentar les activitats de cultura popular i tradicional a la vila, mitjançant diferents accions específiques que posin en valor el patrimoni cultural i la imatgeria popular existent a Capellades.