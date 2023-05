Laia Navarrete seguirà defensant la porteria de l’Igualada Femení HCP

La portera Laia Navarrete és la tercera jugadora confirmada pel projecte esportiu de l’Igualada Femení Grupo Guzman 2023-2024. La portera penedessenca va ser una jugadora clau en la recuperació classificatòria de les igualadines, que va culminar amb la permanència a la categoria després del meritori triomf a la pista del CP Voltregà Stern Motor (3-4). Navarrete viurà la seva cinquena temporada al conjunt igualadí, la segona d’aquesta segona etapa a l’IFHCP.

Laia Navarrete va viure una temporada 2022-2023 amb alts-i-baixos al club igualadí, on va alternar la titularitat amb Carla Batlle, especialment sota la direcció tècnica de Carles Marín. L’arribada a la banqueta de Jordi Mier va suposar un abans i un després, amb una aposta clara per la titularitat de Navarrete que acabaria sent decisiva. La recta final de la temporada de Laia Navarrete va ser excel·lent, blindant la porteria, mostrant una efectivitat molt alta en la desactivació de jugades a bola aturada dels equips rivals, i liderant des de la pista a les seves companyes, mantenint sempre el millor nivell fins i tot en els moments més complicats per al seu equip.

La jugadora penedessenca va arribar a l’Igualada Femení per primer cop amb 15 anys, després de començar al CP Monjos i passar pel Reus Deportiu. A partir d’aquí va estar tres temporades a l’Igualada Femení on va disputar una Copa de la Reina però va viure el descens de les igualadines a Nacional Catalana.

Després de passar pel Liceo, Cuencas Mineras i Vila-sana, la passada temporada va tornar a un Igualada Femení Grupo Guzman on va ser decisiva amb aturades de moltíssim nivell, i que van ser decisives perquè les igualadines siguin per quarta temporada consecutiva equip de la millor lliga del món.