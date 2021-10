L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, a punt de celebrar el seu noranta-unè aniversari tot caminant amb entusiasme cap al centenari

Aquest 12 d’octubre, amb total complaença i per la seva computable i longeva trajectòria, l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, l’AFI, celebra els seus noranta-un anys d’història; una fita memorable que mereix una relectura atenta.

Era l’any 1929 quan un grup de joves igualadins afeccionats a la fotografia es reunia periòdicament al popular “Bar dels Caçadors”, al primer pis de l’antiga casa Padró Serrals (al número 6 del carrer Sant Jaume, actualment plaça Sant Miquel, 5) de la nostra ciutat. El reclam d’aquestes trobades eren les actuacions preparatòries per a la fundació de l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. Així, amb motiu d’una assemblea extraordinària de socis, el dia 12 d’octubre de 1930, van ser redactats i aprovats els Estatuts de la constitució d’aquesta nova entitat, amb seu a l’esmentada finca. Acte seguit, la junta va assumir el mandat de trametre’n la seva pertinent aprovació per part del Govern Civil; essent signats per Lluís Companys, aleshores Gobernador Civil de la Provincia de Barcelona i, més tard, President de la Generalitat de Catalunya.

En el moment de la seva fundació, l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada va ser la segona entitat d’aquest tipus existent a Catalunya, i la quarta de tot l’Estat, darrere de la Real Sociedad Fotográfica de Madrid (1899), la Sociedad Fotográfica de Zaragoza (1922) i l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya de Barcelona (1923); àdhuc, la primera que no ubicada en una capital de província, i que va comptar amb aquests membres fundadors: Josep Castelltort, Ramon Godó, Josep M. Lladó, Celestí Riba, Procopi Llucià i Antoni Pomés.

De primer, instal·lada aquesta entitat a les dependències de l’antiga casa Padró Serrals; allà, hi va romandre fins al gener de 1997, tot passant per un trasllat provisional a un edifici del carrer de Sant Carles, 20, que precedia a la inauguració de la nova seu de la Plaça de la Creu, 18 (Edifici “Cal Maco”), el dia 26 d’abril de 1998, espai on s’hi ha romàs fins l’octubre del 2020. Recentment, des de l’1 de novembre de 2020, el nou local social de l’Agrupació Fotogràfica està situat l’Avinguda Barcelona, 105, d’Igualada.

Amb el pas dels anys, la labor fotogràfica dels integrants d’aquesta entitat va participar d’episodis tan significats com van ser: des del maig de l’any 1932, la publicació d’un Butlletí societari que, llevat del trienni 1936-1939, s’editaria mensualment fins al desembre de 1969; per a procedir a unes noves entregues a partir del 1992, i fins al 2011. Alhora, tot i no estar reglada -des d’un àmbit professional- la pràctica de la fotografia per part de tots els membres de l’entitat, va ser objecte del reconeixement de la ciutadania i de diverses institucions, no solament per la puntual publicació dels butlletins, sinó també per l’organització de diverses exposicions i mostres fotogràfiques.

En aquest sentit, aquesta afecció a la fotografia d’aquells primers fotògrafs amateurs va fer que un dels nostres fundadors, Procopi Llucià, encapçalés la tasca encaminada a l’obtenció de fotografies amb la finalitat de preservar -per a la posteritat- les imatges referides al patrimoni arquitectònic, històric, costumista i artístic, de la ciutat d’Igualada i de la comarca de l’Anoia. Tota mena d’imatges -amb personatges rellevants o no- de la quotidianitat, i també esglésies, ermites, retaules, imatgeria popular i religiosa, creus de terme, oficis artesans, fàbriques, el paisatge urbà, festes populars i tradicionals, van ser objecte d’atenció per a nodrir un arxiu d’imatges, l’Arxiu Fotogràfic Municipal; una extraordinària font de documentació curosament arxivada que, amb el pas del temps, assoliria un valor inqüestionable. Si bé aquest Arxiu Fotogràfic va veure una primera presentació pública, a la Sala d’Exposicions de l’Agrupació, durant les festes nadalenques de l’any 1931; atès que -sobretot, gràcies a la dedicació gairebé exclusiva de Procopi Llucià i a l’aportació econòmica dels seus companys de junta- aquest arxiu creixia exponencialment i anava prenent una dimensió que ultrapassava les possibilitats de conservació de l’Agrupació. En conseqüència, des d’un ferm propòsit de garantir-ne la seva continuïtat, l’Arxiu Fotogràfic va ser ofert íntegrament a l’Ajuntament; institució que, en la sessió plenària del 15 de desembre de 1932, va acordar la creació de l’Arxiu Fotogràfic Municipal sota el “patronatge” de mateixa Agrupació Fotogràfica d’Igualada.

Seguidament, la Guerra Civil ho va alterar tot i va tancar moltes portes tant als afeccionats a la fotografia com a uns primers professionals; emperò, tot i que, a la postguerra només es van obrir camí els especialistes en fotografia de retrat o de reportatge social i periodístic, les difícils circumstàncies no van impedir que les agrupacions fotogràfiques, sempre encapçalades per les seves juntes directives, intentessin de refer-se del sotrac amb la intenció de tornar a emergir. Així, a l’11 d’abril de 1949, l’Agrupació Fotogràfica serviria d’estatge social de l’acte de constitució de la “Federación Española de Arte Fotográfico” (FEAF), de la qual el nostre Soci d’Honor, José Ortiz, va ser nomenat president de la junta directiva, formada per Ignacio Barceló (Agrupació Fotogràfica d’Arenys de Mar), Eduardo Susanna (Real Sociedad Fotogràfica de Madrid), Antoni Campañà (Agrupació Fotogràfica de Catalunya) i l’igualadí i soci d’aquesta entitat, Lluís M. Lladó.

Posteriorment, i en qüestió de temps, la incansable i validada activat fotogràfica dels membres d’aquesta agrupació va propiciar que fos mereixedora de la Medalla de la Ciutat al mèrit artístic, atorgada per l’Ajuntament d’Igualada, el 26 de setembre de 1964. Endemés, tot un succés va ser que aquesta Agrupació fos fundadora de la Federació Catalana de Fotografia, en el marc d’un esdeveniment notable que va celebrar-se a Barcelona, el 12 de desembre de 1981, arran d’una assemblea constituent on va ser escollida una junta gestora integrada per aquesta entitat i representants de Foto Art Manresa, Agrupació Fotogràfica de Catalunya, Agrupació Fotogràfica de Cambrils, Agrupació Fotogràfica de Gavà; essent aprovats els pertinents estatuts per la Generalitat de Catalunya, el 12 de març de 1983. Endemés, un cop entrat al segle XXI, del més recent període, enmig d’altres actuacions, l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada s’enorgulleix de haver estat guardona amb el Premio Nacional de Fotografía, 2014, a la millor entitat; atorgat per la Confederación Española de Fotografía.

L’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, una idiosincràsia prou singular des del vessant artístic, cultural i social

El Concurs Social Classificador

La primera edició del Concurs Social es va celebrar a l’agost del 1930, dos mesos abans de la fundació oficial de l’entitat. Inicialment va ser convocat com a concurs amb el reclam costumista “Visions de la Festa Major d’Igualada’’, que va servir per a establir la primera classificació per categories dels socis de la nonada entitat. Aquest model classificador s’ha mantingut fins als nostres dies, bo i establint que els socis pertanyin successivament a la Tercera Categoria, Segona, Primera o bé Categoria d’Honor, depenent de les distincions aconseguides en diferents edicions d’aquest concurs. Les primeres obres presentades eren en blanc i negre; més tard, al 1954, hi va ser incorporada la secció de Transparències en Color, si bé la secció de Color Paper no hi va ser afegida fins a l’any 1986; obeint a diferents formats de convocatòries.

Trofeu Agrupació Fotogràfica d’Igualada

Aquesta condecoració és la màxima distinció que s’atorga en una única ocasió als socis com a reconeixement dels mèrits assolits en la Categoria d’Honor del Concurs Social Classificador. Òbviament, amb el pas dels anys han estat un gran nombre els socis que són posseïdors de l’esmentat i significat trofeu.

Concurs Ibèric

A l’any 1945, va ser organitzat el Primer Concurs Nacional de Fotografia de l’Estat espanyol, un certamen seguit de tres edicions més, en què el prestigi de l’entitat va ser del tot manifest gràcies a reunir en el jurat a grans figures de la fotografia del moment, en un lliurament de premis que concedien una notable categoria als guanyadors.

Després, al 1949, va ser convocat un Concurs Internacional; i, al 1950, va ser inaugurada la Primera edició del Concurs Ibèric de Fotografia, unes fotografies en competició que s’exposaven a la Sala de l’Agrupació en dies de la Festa Major d’Igualada. Però, per tal d’evitar incompatibilitat de dates, a l’any 1964, el certamen va ser traslladat a les Festes de Nadal. I, és des del 1968 que aquest concurs compta amb el patrocini del Gremi de Blanquers d’Igualada; avinentesa per la qual va passar a anomenar-se “Concurs Ibèric de Fotografia – Trofeu Pell”. A l’ensems, dins de la mateixa organització de l’Ibèric, a partir de l’any 1992, va ser instituït el Trofeu Ramon Godó; un guardó en memòria d’un dels fundadors, destinat a premiar la millor seqüència del certamen.

L’Enfoc

L’Enfoc ha estat l’activitat més jove de les organitzades anualment per la nostra entitat. Es va posar en marxa a l’any 1995, responent a una audaç iniciativa de fer una crida als companys de tot Catalunya amb l’objectiu de visitar i fotografiar Igualada, segons uns temes proposats, en tres escenaris diferents de la ciutat, i posteriorment, amb la selecció de cinc d’aquestes imatges per a participar en el concurs; un concurs de doble finalitat: d’una banda, la pràctica fotogràfica en comú i, de l’altra, el contacte humà entre els participants en oferir-los-hi un punt de trobada amable, convocat en una matinal fotogràfica. Al capdavall, fins a la seva última edició, de l’any 2012, aquesta cita era una jornada fotogràfica de portes obertes, durant la qual l’Agrupació sortia al carrer i oferia un suggeridor i atractiu espectacle visual que podia ser compartit pels fotògrafs i també per qualsevol altre participant.

Curs de Fotografia

La lògica i decidida pretensió de supervivència i creixement de l’Agrupació ha fet que, esporàdicament, es convoquessin cursos de fotografia per a instruir i divulgar l’afecció a l’art fotogràfic; tot considerant que la practica de la fotografia fins a l’adveniment de les càmeres digitals no solia ser a l’abast de tothom. A la tardor del 1968 es va programar el primer curset de fotografia, un iniciàtic ensenyament, repetit periòdicament fins a consolidar-se com a un Curs bàsic de Fotografia, a l’any 1975. Més endavant, alguns canvis van donar lloc al Curs d’iniciació a la Fotografia, de l’any 1986. I, més recentment, l’entitat s’ha acomodat al pas de la càmera analògica a la digital, oferint cursos d’aquesta nova competència fotogràfica.

Premi Ciutat d’lgualada

Des de 1996 es ve realitzant la convocatòria del Premi Procopi Llucià de Fotografia, des d’una iniciativa de l’Ajuntament d’lgualada i l’Agrupació Fotogràfica; un projecte que ha esdevingut una eina eficaç per a fomentar el potencial creatiu en l’àmbit de l’art de la fotografia. Aquest premi convoca fotògrafs d’arreu, estimulant la seva obra i, per tant, la seva creativitat, bo i reconeixent-ne la seva talla artística. Paral·lelament, el premi és un vehicle per a convertir Igualada en l’escenari expositiu d’una part de les obres presentades a concurs així com una magnificació de la pròpia obra premiada.

El FineArt

FineArt Igualada és una de les més actuals accions promogudes per l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada, juntament amb l’Ajuntament d’Igualada, i més plenament i popularment consolidada. Inaugurat a la tardor del 2012, té com a objectiu fer realitat, any rere any, un esdeveniment de fotografia capaç d’aplegar obres de fotògrafs de Casa Nostra, de l’Estat espanyol i d’arreu del món; amb exposicions efímeres repartides per diverses sales de la ciutat.

Més convocatòries

Val adir que l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada participa, col·labora o bé hi està representada com a jurat en diferents convocatòries fotogràfiques d’Igualada i de l’Anoia, d’entre els quals val a subratllar el Concurs Típic Tres Tombs i el Concurs de l’European Ballon Festival, entre altres.

Representada per tots els seus membres i sempre conduïda pels seus presidents, la millor presència és que l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada és una entitat amb un lloable passat, viva en el moment present i empesa a mirar en positiu cap al futur.

Presidents de l’AFI

Agustí Mata (1930-1931); Josep M. Lladó (1932-1933); Josep Castelltort (1934-1935); Ramon Godó (1936-1943); Pere Borràs (1944-1945); Josep Bisbal (1946-1952); Ramon Godó (1953-1955); Pere Franquesa (1956); Ignasi Castelltort (1957-1958); Francesc Roca (1959-1960); Joan Domingo (1961-1962); Ramon Godó (1963-1964); Josep M. Ramon (1965); Joan Ribera (1966-1973); Ramon M. Salanova (1974-1985); Joan Tomàs (1986-2010); Ramon Mascaró (2011-).