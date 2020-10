L’Agència Tributària de Catalunya s’acosta a la ciutadania per reduir els desplaçaments durant la pandèmia

L’ATC activa un dispositiu per ajudar els contribuents a presentar determinades declaracions per telèfon i obre un nou canal de pagament a través de Correus

Per tal de complir amb els criteris de salut pública que aconsellen restringir la mobilitat de la població mentre duri la pandèmia del coronavirus, l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha posat en marxa dues noves iniciatives adreçades a millorar els serveis que ofereix i acostar-los a la ciutadania. D’una banda, ha ampliat els canals de pagament a disposició dels ciutadans al llarg de tot el territori, a través de la xarxa d’oficines informatitzades de Correus; i, de l’altra, ha activat un nou dispositiu –“L’ATC us truca”- que permetrà als contribuents presentar determinades declaracions telefònicament.

Així, des del dilluns 5 d’octubre els contribuents poden utilitzar qualsevol de les 2.393 oficines postals que Correus té distribuïdes per tot l’Estat, especialment les 315 oficines informatitzades que hi ha arreu de Catalunya, per ingressar l’import de les seves liquidacions a l’ATC.

D’acord amb el Conveni subscrit entre l’Agència Tributària de Catalunya i la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, el pagament dels tributs o altres ingressos de dret públic, la gestió recaptatòria dels quals correspongui a la Generalitat o li hagi estat atribuïda o encomanada per altres ens i administracions públiques, es podrà fer efectiu mitjançant un gir postal en la modalitat d’ingrés en un dels comptes dels quals l’ATC sigui titular en les seves entitats col·laboradores. Properament, s’hi podran pagar també autoliquidacions.

El pagament del tribut o l’ingrés de dret públic es considerarà efectuat en la data en què el gir postal sigui imposat pel client de Correus, amb independència de la data en què els fons siguin ingressats en un compte de l’ATC. Correus cobrarà als seus clients la tarifa fixa estipulada per al servei de gir amb l’Agència Tributària de Catalunya (actualment 1,95 €/gir).

L’autoliquidació dels impostos de transmissions i donacions, ara per telèfon

D’altra banda, l’Agència ha activat el dispositiu “L’ATC us truca”, amb un equip de 20 professionals tributaris que es posen a disposició de la ciutadania per ajudar-los a presentar les declaracions tributàries per telèfon. El contribuent que vulgui rebre aquest servei ha de demanar cita prèvia a través del telèfon 93 551 51 51, dins l’horari de 8:30 a 14 h (excepte dissabtes i festius). Un cop comprovat que, efectivament, l’autoliquidació es pot fer per telèfon, un tècnic de l’ATC es posarà en contacte amb el sol·licitant per informar-lo de la documentació que necessita per poder fer l’autoliquidació i donar-li dia i hora per a la cita prèvia telefònica.

Les autoliquidacions que es poden tramitar per telèfon són les transmissions de vehicles usats (model 620), tret de les transmissions d’embarcacions usades i dels vehicles que no figurin a l’Ordre que anualment publica el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, les transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (model 600) i les donacions (model 651). Les transmissions patrimonials i les donacions només es podran fer per telèfon quan l’operació s’hagi formalitzat en un document notarial i la cita prèvia s’haurà de demanar transcorreguts 10 dies des de la signatura del document (és el termini que té la notaria per fer arribar a l’ATC la fitxa notarial).