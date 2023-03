L’Agència Catalana de Turisme i la Cambra de l’Anoia atorgaran més de 110.000€ per digitalitzar les pimes turístiques

La Cambra territorial de l’Anoia i l’Agència Catalana de Turisme llencen una convocatòria de subvencions per a pimes turístiques amb l’objectiu de finançar projectes innovadors de digitalització en el marc del Programa d’Acceleració Digital del projecte Tourbit.

Concretament, la iniciativa dotarà a les pimes turístiques catalanes beneficiàries d’ajuts econòmics per un valor màxim de 8.000€, assessorament i suport tècnic per implementar el seu projecte, formació en digitalització per part d’experts/es i accés a la xarxa internacional de la comunitat d’innovació turística en línia TourBIZZ.

Així, la iniciativa, que fomentarà durant 10 mesos el procés de transformació digital de 14 pimes turístiques catalans, 60 en el conjunt d’Europa, contribuirà a implementar projectes de digitalització amb el suport d’un proveïdor de serveis, com ara mentors, consultors i/o proveïdors de tecnologia/innovació. Les pimes turístiques interessades a fomentar la seva digitalització i que compleixin els criteris poden presentar els seus projectes a través del formulari en línia abans del 5 d’abril de 2023.

De fet, en paral·lel s’ha obert una convocatòria d’expressió d’interès per a seleccionar els prestadors de serveis que formaran part del grup de proveïdors de serveis del projecte Tourbit. D’entre aquest grup, les pimes beneficiàries podran triar el proveïdor més adequat per donar suport a la implementació del seu projecte.

En aquest sentit, els/les sol·licitants d’aquesta convocatòria han de ser petites o mitjanes empreses (pimes) registrades a Catalunya pertanyents a una de les següents categories de la indústria turística ja siguin hotels i establiments de turisme rurals, apartaments i habitatges d’ús turístics i càmpings i àrees d’acollida d’autocaravanes i servei de reserves d’agències de viatges i d’operadors turístics.

Tourbit: Impuls a l’acceleració digital de les pimes del sector turístic

L’Agència Catalana de Turisme (ACT), del Departament d’Empresa i Treball, lidera el projecte europeu Tourbit, cofinançat al 75% pel programa europeu COSME, que vol fomentar l’adopció de la digitalització i la innovació de les pimes turístiques; junt amb la Cambra de Comerç de Barcelona com a sòcia i gestora de les subvencions.

El 2023, el projecte Tourbit reforçarà les línies de formacions en digitalització que estan duent a terme l’ACT i la Cambra i donarà suport directe al sector per impulsar la seva transformació digital.

Fins al juny de 2024, el projecte Tourbit comptarà amb 6 socis adicionals per impulsar conjuntament una transformació digital més ràpida del sector turístic europeu: Welcome city Lab de Paris&Co, la primera incubadora del món creada per donar suport a startups innovadores orientades al sector del turisme, ARCTUR, pime de R&D d’Eslovènia, impulsor de la iniciativa Tourism 4.0, el Cluster hospitality.brussels hosted by hub.brussels que dóna suport a les pimes turístiques de Bèlgica perquè integrin la digitalització i les tecnologies digitals a la seva estratègia empresarial, el Clúster del Turisme d’Islàndia, la Universitat de Ciències Aplicades de Lapònia de Finlàndia, membre del Clúster de Turisme Àrtic Intel·ligent i Sostenible, i el Centre d’Innovació Turística NEST de Portugal.