L’affaire Toblerone

La confiança en els conciutadans i en les institucions polítiques és un dels factors més importants de la felicitat. En Meik Viking, director executiu del Happiness Research Institute, l’Institut per a la recerca de la felicitat de Copenhaguen, no ho pot tenir més clar.

Una de les darreres iniciatives d’en Meik Viking ha estat l’obertura del Museu de la Felicitat a la capital danesa. Un museu en què se’ns convida a reflexionar en relació al desig més preuat per a tots: la felicitat. I se’ns hi convida des de diferents punts de vista: la història, la política, la ciència, el futur, el somriure… Vuit sales per explorar la felicitat al món.

Un museu interactiu on veiem si el riure és contagiós mitjançant uns auriculars, què ens provoca un discurs de John F. Kennedy o què fem si ens trobem una cartera plena de bitllets en una de les sales. Ètica, intel·ligència emocional, consciència, debat i molta reflexió en 240 m2.

Al final de la visita la gent marxa amb deures: se’ns convida a ser actius generant un impacte positiu al nostre entorn. A ser “influencers” de la felicitat amb l’objectiu de fer un món millor.

I quines són les coses que ens fan feliços? Sembla que sovint no l’encertem. Que les coses que pensem que ens faran feliços no ho fan i que potser no ens hem de complicar tant la vida.

Si tenim en compte que Dinamarca és un dels països més feliços del món i que Espanya ocupa la posició número 30 en el rànquing de l’ONU, arribem a la conclusió de que hem de mirar al nord i el Hygge!

Una tassa de te tapat/da amb una manteta al sofà, fer galetes en família, una llum càlida, llegir un llibre, una excursió en bicicleta, veure com plou amb la llar de foc encesa, posar-te el teu jersei preferit per veure una pel·lícula, compartir una bona història… és a dir, tot allò que ens dona una sensació de benestar i seguretat, que conforma una filosofia de vida. El plaer de les petites coses, les acollidores, les íntimes. Això és l’Hygge, el secret de la felicitat danès.

Com calcula l’ONU aquest rànquing de països feliços? Doncs tenint en compte el producte interior brut, els anys d’esperança de vida saludable i la corrupció percebuda en el govern i les empreses.

Així doncs, sembla que podem dir que sí que hi ha una relació entre felicitat i honestedat.

L’ex viceprimera ministra sueca Mona Sahlin i candidata a succeir l’Ingvar Carlsson, primer ministre i líder del Partit Socialdemòcrata suec, tenia una carrera espectacular en política fins que es va creuar al seu camí un Toblerone. Toblerone comprat amb la Riksdag credit card, la targeta de crèdit que tenen els alts càrrecs polítics suecs. Aquest fet, anomenat l’“affaire toblerone” li va costar el càrrec, va dimitir i anys més tard va escriure un llibre per disculpar-se i donar la seva versió de la història.

Recordo quan el Jonas, amic suec, em va explicar aquesta història fa uns estius. Me’n feia creus. Al nostre país ens estranyaria molt que algú dimitís per un Toblerone i és que, segons l’informe de Transparency International, l’organisme no governamental dedicat a combatre la corrupció, ha publicat aquest any, amb dades del 2019, que Espanya es troba en la posició 33, essent precisament Dinamarca el país menys corrupte del món, junt amb Nova Zelanda. Vet aquí les assignatures pendents on posar un ull si volem apropar-nos una mica més a la felicitat.

Sabeu què passa al ‘Museu de la Felicitat’ quan deixen la cartera plena de bitllets a terra? Doncs que a dia d’avui tothom l’ha tornat. La felicitat és honesta.