L’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Jorba ha incorporat un vehicle nou que compta amb kit d’extinció i està totalment equipat per a les necessitats de l’entitat. El 4×4, un Toyota Hilux G, ha costat 23.250 euros, als qual s’hi han sumat 2.200 euros per pintar el vehicle del groc i retolar-lo seguint l’estàndar de les ADF, i 15.123,31 euros de l’equipament que s’hi ha instal·lat. Els 40.573,31 euros totals s’han pagat amb una subvenció de l’Ajuntament de Jorba.

Al vehicle d’extinció d’incendis forestals se li han instal·lat un pont de llums, reforç de ballestes, un kit d’extinció d’incendis Vilpin, una emissora de comunicacions, antena i alimentació, 10 mànegues de 25 mm de diàmetre de 20 metres de llargada, un joc complert de reduccions de 100-70,70-45,45-25, un joc de taps de ràcord BCN de 70,45,25 mm, una motxilla portamànegues Vallfirest, dues llances de cabdal regulable Viper, dues bifurcacions de 25-45-25, dos batafocs amb mànec extensible, una clau d’hidrant multi funció per obrir tots els tipus d’hidrants, una pota de cabra de 60 cm, dues gorgui eines multifuncional, una motxilla extintora d’aigua de 20 litres Vallfirest, un extintor de pols de 3 kg i una caixa d’alumini instal·lada en lateral dret de la caixa del vehicle.

L’alcalde de Jorba, David Sanchez, ressalta la importància de les ADF en municipis com el de Jorba, “les ADF son un element clau en les tasques de vigilància i de prevenció d’incendis i per dur a terme aquelles primeres actuacions que requereixen més rapidesa en cas d’incendi. Les ADF són imprescindibles pel territori, per aquest motiu mirem de donar-los el suport i l’equipament necessari per fer la seva feina en les millors condicions”.