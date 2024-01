L’activitat física, la clau per mantenir una bona salut física i emocional

Publicitat

L’activitat física és beneficiosa per a la salut física i mental: millora el to muscular, augmenta la despesa calòrica i ajudar a reduir el greix corporal, millora la funcionalitat, la salut metabòlica i inflamatòria. A nivell emocional i mental ens aporta confiança, estabilitat emocional, millora la memòria i l’aprenentatge, i afavoreix el son. Afavoreix, també, una disminució de malalties cardiovasculars, càncer, símptomes d’ansietat i depressió i ajuda a prevenir caigudes entre les persones grans. De fet, si l’activitat física fos un medicament, ens hi referiríem com una cura miraculosa, a causa de les moltes malalties que pot prevenir i ajudar a tractar.

No només la inactivitat física és un risc per a la salut, sinó que també cal posar el focus en els comportaments sedentaris, que són un dels principals factors de risc de mort als països occidentals. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) cada any es podrien evitar entre quatre i cinc milions de morts al món si totes les persones es mantinguessin més actives físicament. A Europa un 45% de les persones no realitzen exercici físic o fan esport, segons l’enquesta de l’Eurobaròmetre elaborada el 2022. Això no afecta només a les persones al llarg de la seva vida i a les seves famílies, sinó també els serveis de salut i a la societat en el seu conjunt.

Hem de ser actius a totes les edats, no ens hem de posar barreres, ni tan sols tenint alguna malaltia perquè l’exercici es pot adaptar en cada cas per millorar la salut, el benestar i la qualitat de vida. Les persones actives presenten més independència funcional o autonomia per dur a terme les tasques de la vida diària i millorar la capacitat per enfrontar-se als reptes quotidians.

Com fer activitat física? Aportant moviment al nostre estil de vida

Com qualsevol hàbit, el més important és la constància i la regularitat, per aconseguir millorar la forma física i mental. Cada persona ha de trobar l’activitat física que més li agradi i que millor s’adapti al seu perfil i a les seves necessitats. Mai és tard per començar a ser més actius i menys sedentaris amb la finalitat de millorar la salut. Fer una mica d’activitat física és millor que no fer-ne gens. Incorpora moviment al teu dia a dia adaptant l’activitat al ritme i a la rutina de vida que tinguis en aquest moment. Si no pots fer una pràctica formal d’activitat física, potser et pots plantejar petites accions que poden ser més poderoses que grans passos. Pots fer-la sol o acompanyat, aprofitant l’entorn, anar caminant fins a la feina o l’escola o pujar per les escales en lloc d’utilitzar l’ascensor.

Així, és important començar amb petites estones d’activitat física, augmentant gradualment la freqüència, la intensitat i la durada en el temps, i combinant diferents tipus d’exercicis per millorar els diversos components de la forma física. Si cada dia aconsegueixes treure 10 minuts, tres vegades al dia, durant almenys cinc dies, podràs complir les recomanacions de l’OMS.

Cada un de nosaltres som responsables dels hàbits que creem en la nostra vida així com som responsables del nostre estil de vida.

