L’ACPC fa una crida a recolzar als mitjans comarcals contra “l’allau de discursos d’odi i xenofòbia”

L’Associació Catalana de Premsa Comarcal (ACPC) ha emès un comunicat reivindicant el paper dels mitjans “en un moment històric marcat per la sobreinformació, la proliferació de notícies falses i la propagació accelerada de discursos d’odi a través de les xarxes socials i d’altres canals”.
Des de l’Associació, reivindiquen que “els mitjans de premsa comarcal i local manifesten la seva profunda preocupació davant l’impacte que aquesta desinformació té en la cohesió social i en la qualitat democràtica del país.”
Afegeixen “Els discursos d’odi, que busquen dividir les comunitats i fomentar la por davant la diferència, es disfressen sovint de missatges simples i emotius, mancats de rigor periodístic. Les xarxes socials i d’altres canals d’informació actuen com una catapulta que facilita la seva difusió ràpida i acrítica.”
D’aquesta manera, observen aquesta dinàmica “en diferents àmbits informatius, com el negacionisme climàtic, on determinats actors mediàtics i creadors d’opinió neguen o distorsionen evidències científiques per interessos particulars que s’allunyen del bé comú. Sovint, aquests relats estan desconnectats amb la realitat del territori”
En aquest context, la premsa comarcal i local “juga un paper insubstituïble. Arrelada al territori, coneixedora del batec dels pobles i de les ciutats, i compromesa amb la vida quotidiana de la ciutadania, actua com un filtre rigorós davant la mentida i la manipulació.”
Reivindiquen com “Els mitjans de proximitat expliquen històries amb noms i cognoms, posen rostre i context a les problemàtiques socials, i construeixen narratives que cohesionen en lloc de dividir.”
Aquests son els punts que assenyala l’ACPC que “Mentre alguns difonen ràbia i falsedats a gran velocitat, la premsa local i comarcal aporta reflexió, serenor i veracitat”:
- Davant els discursos d’odi, construeix convivència.
- Davant la xenofòbia, acull la diversitat local.
- Davant el negacionisme climàtic, informa amb dades, contextualitza els efectes del canvi global sobre el territori i dona veu a iniciatives sostenibles i transformadores.
Finalment, fan una crida a “reforçar i donar suport a la premsa comarcal i local com a eina de cohesió social, de difusió cultural i de defensa de la veritat.”
“Quan l’odi es fa viral, la informació de proximitat és el millor antídot.”