L’ACA licita les obres de construcció de la depuradora de la Llacuna

L’ACA ha licitat el contracte per construir la depuradora de la Llacuna amb un pressupost de 3,5 MEUR. Els treballs consistiran en la construcció d’una depuradora de llit bacterià i un sistema d’assecatge natural de fangs basat en llits de rizocompostatge.

La planta tindrà una capacitat per tractar 340 m3/dia i l’aigua tractada anirà a parar a la riera de la Molinada. La planta també disposarà d’espai per a la col·locació de plaques fotovoltaiques per a l’autoconsum.

Actualment hi ha 548 depuradores en servei a Catalunya, que sanegen les aigües residuals generades pel 97,1% de la població. L’ACA informa que des d’ara i fins el 2033 preveu una inversió superior als 1.200 MEUR per noves depuradores o millora de les existents.