LABIN, referent en nutrició vegetal amb més de 75 anys d’innovació

LABIN és la primera marca espanyola en productes per a la nutrició vegetal, tant per la seva presència en el mercat, com per l’amplitud del seu catàleg i la qualitat de les solucions que ofereix per una agricultura sostenible.

La seva vocació d’innovació permanent l’ha fet pionera en avenços i conceptes com la seva tecnologia Labin Smart Tech, que defineixen com una manera de fer, d’estudiar, d’innovar, de projectar i de fomentar tots els processos naturals. En poques paraules, la filosofia que promou Labin es basa a estudiar, imitar, estimular i ajudar en allò que la mateixa natura ja sap fer, d’aquí el seu nou eslògan “Helping nature”.

LABIN ha aportat solucions per una nutrició completa, equilibrada i respectuosa amb el medi ambient, des d’adobs orgànics i organominerals, a productes aptes per a l’agricultura ecològica, com fertilitzants nutricionals o bioestimulants, entre d’altres.

Nascuda el 1948, aquesta empresa treballa essencialment en l’estudi de diferents cultius i proposa tractaments i dosis per obtenir en cada cultiu el millor rendiment i el menor impacte mediambiental. Els productes que s’utilitzen han de ser els adequats per a cada tipus de cultiu, de moment de l’any, de zona, ja que per exemple, a cada país hi ha unes condicions totalment diferents tant en l’àmbit meteorològic com cultural en termes de pràctiques agronòmiques. Els temps en què qualsevol adob o fertilitzant servia han quedat enrere.

“A LABIN hem après a estudiar, imitar i estimular a la natura ”

Avui s’estudia la salut del sòl i el contingut nutricional dels cultius, que evoluciona i canvia permanentment. D’aquí la importància de tenir un equip d’R+D+I i un laboratori propis, on treballen i segueixen investigant tècnics especialitzats i de gran experiència per entendre i estudiar les necessitats de cada tipus de cultiu, i així poder desenvolupar les solucions més eficaces. El laboratori està equipat per desenvolupar i analitzar les diferents solucions Labin pensades per a una òptima nutrició vegetal, així com per tenir un correcte control de la qualitat diari.

A més, els productes que formula i comercialitza LABIN es desenvolupen sempre des d’un enfocament sostenible. Com dèiem abans, el seu eslògan “Helping nature” n’és una bona mostra, ja que es tracta d’una empresa profundament compromesa amb la sostenibilitat i l’agricultura regenerativa, impulsant iniciatives que busquen equilibrar la productivitat amb la cura del medi ambient. Més enllà de com es formulen els productes —imitant processos naturals perquè siguin més fàcilment reconeguts i assimilats per les plantes— LABIN també promou projectes com el Bosc Labin. Aquesta iniciativa consisteix en la reforestació de boscos a diverses zones de la península per reduir la petjada de carboni, regenerar ecosistemes degradats i fomentar l’ocupació rural als territoris on es duen a terme les plantacions. Aquest compromís amb el planeta ha estat reconegut amb el Premi AEFA Sostenible 2024. A més, duu a terme altres accions que aposten per l’economia circular i la millora contínua dels seus processos per reduir l’impacte ambiental.

Els vegetals són éssers vius que, com les persones, no sempre necessiten la mateixa nutrició i també pateixen malalties que s’han de tractar. L’assessorament tècnic en cada cas és personalitzat i reposa en l’àmplia experiència i coneixements en nutrició vegetal i en els resultats constatats en treballs fets en condicions i requeriments diferents en països d’arreu, per a qualsevol necessitat que es pugui presentar en els cultius i explotacions agràries. Sempre disposats a proposar la millor solució, optimitzant dosis i aplicacions, rendibilitzant la inversió; preservant i protegint la qualitat dels cultius, les persones que hi treballen i per suposat, el medi ambient.

LABIN dona un servei Logístic complet i es poden lliurar els seus productes, des de les seves instal·lacions, a qualsevol lloc i destinació, sigui propera o a l’estranger. S’adapten i ofereixen les millors combinacions i alternatives possibles, per aconseguir minimitzar el cost econòmic dels transports.

L’esperit de l’empresa es defineix per l’atenció personalitzada, posant al servei del client tot el personal, altament qualificat, per atendre qualsevol necessitat sobre la nutrició vegetal. Tenen per missió millorar la qualitat i la rendibilitat de les explotacions agrícoles, així com les deficiències nutricionals, la millora de la resistència a canvis meteorològics, la millora de l’aspecte post collita, entre moltes altres necessitats, introduint les solucions més adequades en cada cas, per a tot tipus de cultius.

La seva visió i objectiu és estar a l’avantguarda a nivell global de solucions innovadores i personalitzades amb visió de sostenibilitat i cura del planeta per a les explotacions agrícoles amb resultats agronòmics diferenciats.