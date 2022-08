Labin: Més de 70 anys al costat dels agricultors

Ubicació: C/ Alemanya, 10

08700 Igualada

Telf. 93 803 19 66

Fax 93 804 67 50

Una empresa igualadina, amb una clara aposta per la internacionalització, però també, per l’I+D i l’ecologia

Labin és una empresa familiar fundada per l’avi Joan Mateu el 1948, en plena postguerra, qui, sense saber res d’agricultura ni química va començar utilitzant les carnasses dels adobers per fer-ne adobs i els primers fertilitzants de la comarca amb l’ajuda tècnica d’una farmacèutica d’Igualada.

La va seguir el seu pare, Joan Mateu, químic de formació, qui es va centrar en l’expansió de la companyia, construint les naus actuals i tecnificant els processos de fabricació a través de la mecanització. Va elaborar els primers adobs granulats, una novetat per l’època, i va aconseguir desenvolupar, a través d’un laboratori propi, agricultura de precisió amb productes nutricionals per corregir mancances, i potenciar atributs i qualitats de les plantes i les hortalisses. Va iniciar el salt internacional cap als primers mercats forans: Itàlia, França i Grècia.

La tercera generació, Joan Mateu fill, agafa les regnes de l’empresa el 2010 amb una línia de continuïtat del negoci, però amb una clara aposta per nous mercats (arribant a exportar a més de 30 països) i per la investigació, creant un departament d’I+D molt potent que cada any desenvolupa una desena de productes nous i també, nous sistemes.

L’empresa compta actualment amb un equip de més de 50 persones, 3 plantes de producció i una facturació de 15 MEUR anuals. Labin pertany al món de la nutrició vegetal, elaboren productes per a les plantes i per a l’agricultura, no fan plaguicides ni insecticides: “La nostra filosofia és que una planta ben nodrida i alimentada tindrà un millor rendiment, i una major resistència al clima, a les adversitats i a les plagues. Per tant, des de Labin realitzem complexos vitamínics perquè les plantes resisteixin, són bioestimulants”, detalla Joan Mateu, CEO de l’empresa.

A Igualada elaboren els productes líquids i en pols, i a la planta de Balaguer, els granulars (NPK), un producte de més fàcil aplicació a la terra. Tots els productes per a l’agricultura, els comercialitzen a l’engròs, també a cooperatives agrícoles i a grans finques. No realitzen venda al detall. A més, també tenen una divisió de jardineria, que anomenen “gardening”, uns productes que venen a empreses de jardineria d’arreu de l’estat.

Innovació al servei de l’agricultor

Des de Labin realitzen una gran aposta per l’I+D: “Treballen molt amb fórmules de precisió i una elevada confidencialitat, i aquesta investigació va molt encaminada a la producció ecològica. Hi apostem en ferm, a nivell pressupostari, també. Un agricultor que vulgui fer agricultura ecològica ha de poder tenir totes les eines per tal de treure una producció amb les mateixes quantitats que l’agricultura convencional sense renunciar als criteris ecològics i amb la millora qualitativa que representa”, exposa Joan Mateu.

Com a mostra d’aquesta aposta, el 90% dels productes i solucions que desenvolupen cada any a través de la innovació són ecològics: “Vam ser dels primers a Espanya a treure productes certificats per a agricultura ecològica, fa més de 15 anys. L’agricultura està en canvis constants, climatològics, el mercat, les varietats de productes…. Cal una reinvenció constant, i des de Labin, seguim ampliant el departament d’exportació i consolidar noves estructures comercials. Mantenim aquesta aposta creixent pel producte ecològic, l’i+D; i l’aprofitament energètic i minimització de l’energia que gastem”, exposa Joan Mateu. I és que des de Labin, per tal de preservar el medi ambient, utilitzen energia neta i renovable, com la biomassa vegetal, en el seu procés de fabricació d’adobs granulars. Per tal de potenciar la nova agricultura, l’empresa disposa d’un nou laboratori al Parc Científic de Barcelona.