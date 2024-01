«LaBastida és un espai de cultura obert a la ciutat on gaudir de la música en directe»

En Pau el podem trobar a la part que s’encarrega de l’organització dels concerts i el Gerard el trobem a la part gastronòmica. Què és laBastida? LaBastida és una associació sense ànim de lucre, en primer lloc, i neix perquè es vol posar en valor la zona del Rec com un espai, que més enllà de ser industrial s’hi puguin fer altres coses com activitats culturals. Nosaltres, al llarg d’aquests anys hem fet bàsicament música en directe, encara que també hem organitzat altres activitats, com actualment fa la Zoe Balasch, que fa activitats de dansa, d’improvisació… LaBastida és un espai de cultura que mira d’estar obert a la ciutat, amb una programació estable d’una o dues activitats al mes. Al ser una associació sense ànim de lucre, l’Ajuntament ens permet fer només un nombre limitat d’esdeveniments al llarg de l’any, una dotzena. Entenem que aquest fet és perquè no generem…

