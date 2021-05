La zona lúdica del parc fluvial suma un parc infantil

La zona de lleure del parc fluvial de Vilanova del Camíha incorporat recentment un parc infantil amb diferents elements de joc per als infants. Es complementa així aquesta zona lúdica on al gener ja es va instal·lar la tirolina que ha estat un gran atractiu per als més petits i a l’abril s’hi va instal·lar també una caseta llibre per fomentar la lectura i l’intercanvi de llibres.

Aquest parc infantil s’ha fet en el marc del pressupost participatiu del 2020 i, des de la regidoria de Participació Ciutadana, Carlota Silva, ja ha anunciat que pròximament es complementarà l’espai amb la instal·lació de taules i cadires. També ha anunciat l’arribada d’un personatge que té previst quedar-se a viure al parc infantil, però Silva no ha volgut desvetllar encara de qui es tracta.

Una invitació a la ciutadania per decidir una part de la inversió municipal

L’Ajuntament vilanoví fa anys que utilitza els processos participatius per animar la ciutadania a involucrar-se en la política local i en la presa de decisions. Recentment s’ha obert un nou procés participatiu per decidir el destí de 55.000 € del pressupost municipal. El procés general s’ha dotat amb 30.000 € i el procés participatiu a les escoles i a l’Espai Jove Can Muscons, amb 25.000 € més.

Aquesta primera fase de recollida de propostes està oberta fins al 31 de maig. Es pot participar de manera telemàtica omplint el formulari del web municipal o presencialment, omplint les butlletes que trobareu a l’Ajuntament, a Cultura, a Can Papasseit o a la carpa informativa que s’instal·larà al mercat ambulant el divendres 11 i 18 de juny i el 2 i 9 de juliol, de 10:00 a 13:00 h.

Poden participar en aquest procés les persones majors de 16 anys empadronades al municipi, per això, el formulari us demana el vostre nom i cognoms i el DNI que servirà per comprovar que es compleixen les condicions per participar-hi.

S’han de proposar una o dues inversions que creieu necessàries per al municipi. Han de ser inversions en l’espai públic o en equipaments municipals que l’ajuntament pugui construir o adquirir i que perdurin en el temps. Una comissió de coordinació validarà, a partir del 31 de maig, les propostes rebudes i en farà un retorn a la ciutadania perquè puguin a partir del 7 de juny, votar aquelles que li semblin més interessant. Aquesta segona fase del procés, la de votació estarà oberta fins al 9 de juliol i la publicació dels resultats es preveu després d’una segona avaluació de la comissió, el 23 de juliol.

Per a més informació es pot contactar amb Cultura al correu electrònic: cultura@vilanovadelcami.cat