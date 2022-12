La Xarxa tanca la temporada de tardor amb “Sota sola” de Ka Teatre

La jove companyia Ka teatre, formada per les actrius anoienques Maria Berenguer i Montse Pelfort, presenten el seu segon muntatge: Sota sola. En destaca el llenguatge visual, combinen la narració amb un titella, objectes, música i projeccions. L’espectacle ja s’ha pogut veure a La Mostra, al Teatre de l’Aurora, al festival Guant de Valls i a diverses ciutats catalanes. L’obra es representarà al Teatre Municipal l’Ateneu demà diumenge dia 18 de desembre, a ¼ d’1 del migdia.

Les entrades són a 7 € i a 5 € per als socis de Xarxa. La venda d’entrades és en línia a https://teatremunicipalateneu.cat/la-xarxa/ i el diumenge des d’una hora abans de l’inici de la funció a la taquilla del Passatge Vives. Espectacle per a públic familiar, a partir de 5 anys.

Sota sola

El protagonista de Sota sola viu i treballa sota terra. S’ha creat un món on gaudeix del seu ofici de sabater i és feliç amb les petites coses del dia a dia. La seva manera especial d’arreglar les sabates generarà un canvi en les persones que les porten, i la seva passió i dedicació provocarà una transformació del món on vivim. Però les coses no seran fàcils, perquè pel camí hi trobarà obstacles.

Tal com diu la companyia: “Vivim en un món on ens movem per inèrcia, on funcionem a un ritme frenètic i innecessari, on tot ha de ser immediat. Sota sola ens parla de donar valor les petites coses de cada dia, la importància de parar, respirar, escoltar-nos i poder ser qui volem ser. Sense oblidar-nos dels petits gestos que podem fer per fer del nostre món un món millor”.

Ka Teatre

L’any 2017 Maria Berenguer i Montse Pelfort van fundar Ka Teatre, una companyia anoienca que va debutar amb l’espectacle Kàtia, creat conjuntament amb la companyia Teatre Nu. L’espectacle va guanyar el Premi Xarxa Alcover de La Mostra Igualada 2018 i va ser nominat als premis de la crítica 2018 com a millor espectacle familiar. A més de la gira pel territori de parla catalana Kàtia va fer temporada a la sala tallers del Teatre Nacional de Catalunya el 2021.

Per a Sota sola han comptat amb un gran equip de professionals: com l’actriu igualadina Ingrid Domingo i Jordi Farrés, cocreador de Farrés brothers i cia, responsables de la dramatúrgia i direcció; Enric Porta i Júlia Ferrer, d’Artilúdic, s’han ocupat de l’escenografia; Joan Pena, de la construcció del titella; Urbani Castilla, Rut Mateu, del vestuari; Paula Crespo s’ha fet càrrec de la il·luminació; la composició musical és d’Òscar Roig; la imatge promocional és de Bernat Enrich; Gerard Palomas és responsable de la imatge del cartell i Dan Ortínez dels audiovisuals de l’espectacle.