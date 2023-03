La Xarxa proposa “L’odissea del riure perdut” de Teatre Mòbil, diumenge a l’Ateneu

Aquest diumenge 12 de març, a ¼ d’1 del migdia, Teatre Mòbil presenta L’odissea del riure perdut, un espectacle d’humor que convida tota la família a riure. L’espectacle programat per La Xarxa té un preu de 7 € i de 5 € per als seus socis. Cal presentar el carnet d’associat per poder obtenir el descompte. Com és habitual, es poden comprar les entrades anticipades al web www.teatremunicipalateneu.cat i el mateix diumenge des d’una hora abans de la funció a la taquilla del teatre, al passatge d’en Vives. Es recomana la compra en línia.

L’odissea del riure perdut

El nou projecte de Teatre Mòbil, L’odissea del riure perdut narra les aventures i peripècies d’un rei i un bufó que emprenen un viatge a la recerca del riure.

El Teatre Municipal l’Ateneu es convertirà, durant una hora, en el país de Bufilàndia. En aquest indret imaginari i agradable tothom somriu. Quin fenomen estrany els farà perdré el riure i farà que res no funcioni? Sort en tindrem del rei Pepet i el seu bufó que, en la seva odissea arriscaran la vida per intentar trobar el riure perdut i es trobaran amb un munt de personatges.

Marcel Gros dirigeix un espectacle d’humor protagonitzat per Jordi Girabal, i Atilà Puig. La feina dels comediants, pallassos i bufons és provocar la rialla del públic amb tècniques diverses, des de l’humor blanc i innocent a la sàtira més punyent i les crítiques als problemes actuals. Per això els més grans i reconeixeran referències filosòfiques, literàries i reivindicacions contemporànies d’un món ple d’incerteses.

En aquesta odissea els han acompanyat l’escenògraf Txema Rico, el músic David Sisó, el constructor de titelles Esteve Porta, la dissenyadora de vestuari Àngels Rico, la il·lustradora Cristina Zafra, la coreògrafa Laura Navarrete, el sonidista i il·luminador Pep Maria Martínez i la productora Eli Guasch.

Si voleu conèixer la història i qui ha robat els nostres somriures no us perdeu aquesta odissea. Podreu riure per les butxaques, riure pels colzes… Qui mai no riu, mai no viu! Un viatge ple d’humor i fantasia que de ben segur farà gaudir a petits i grans.

Teatre Mòbil

Teatre Mòbil es va fundar l’any 1984 per Jordi Girabal, Marcel Gros i Atilà Puig que es van conèixer fent teatre de carrer amb el Setrill. En l’actualitat són el Jordi o l’Atilà que aposten per uns espectacles humorístics adreçats al públic familiar que s’inspira en la tradició dels pallassos. Han creat dinou espectacles que ha Igualada s’han pogut veure a les programacions de La Xarxa, La Mostra i la Festa Major.

Les seves inquietuds i ganes de crear espectacles d’humor els van portar a formar-se en tècniques de circ i clown que van adquirir de la mà d’Els Colombaioni (“I clowns” de Fellini), Pierre Byland i Phillippe Gaulier (docents de l’escola de Jaques Lecoq de París).

Teatre Mòbil ha adaptat el seu llenguatge al teatre, combinant espectacles de números amb altres de línia argumental, sense perdre mai de vista el públic al qual van adreçats.

Amb Rau-Rau. La història trista de la nena trapezista van guanyar el Premi Rialles 2001d’Òmnium Cultural. El grup va ser companyia convidada a la Setmana de la Cultura Catalana de Frankfurt l’any 2007 per representar Colossal dins el cicle de teatre infantil i juvenil a l’Internationales Theater Frankfurt. L’espectacle Reprís va ser present a la programació del Teatre Nacional de Catalunya Les trifulgues dels Germans Garapinyada va guanyar el Premi al Millor Espectacle de la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada 2011, i el Premi Xarxa de Palau Solità i Plegamans al Millor Espectacle de la Temporada 2011-2012. Sense Solta va guanyar el Premi al Millor Espectacle de la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil d’Igualada 2013. Tot plegat (2015), Còsmix (2016) Oops! (2019) i Remembre Show (2021) amb Marcel Gros són els seus darrers espectacles. La companyia Teatre Mòbil, a més, formà part del repartiment de Llibertat de Santiago Rusiñol i dirigida per Josep Maria Mestres, representada al Teatre Nacional de Catalunya durant la temporada 2012-2013.