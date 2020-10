La Xarxa porta Orbital de Farrés Brothers i cia, al Teatre Municipal l’Ateneu

Aquest diumenge dia 11 d’octubre, a ¼ d’1 del migdia, al Teatre Municipal l’Ateneu, el grup Xarxa Igualada inicia la seva temporada de tardor amb l’espectacle Orbital de Farrés Brothers i cia. És un espectacle que gira al voltant de les relacions interplanetàries, les òrbites humanes i la ciència, fet amb un llenguatge poètic, amor i humor.

Hi haurà una funció mensual. El 8 de novembre la companyia Campi Qui Pugui presentarà Camí a l’Escola. Un espectacle inspirat en el documental ‘Sur le chenmin de l’ecole’, que és una història de superació i esforç de tres nenes per poder estudiar. El 13 de desembre, el Centre de Titelles de Lleida oferirà On vas, Moby Dick? Una aventura d’avui sobre la famosa balena blanca.

La funció Orbital tindrà un preu de 7 euros i de 5 euros per als socis de La Xarxa. Les entrades s’han de comprar en línia al web del teatre: www.teatremunicipalateneu.cat. Quan un grup de convivència compra les entrades, el sistema de venda bloqueja de manera automàtica les entrades que queden a un costat i a l’altre per facilitar la separació entre grups. Donades les circumstàncies de la COVID19 hi haurà un aforament reduït i els espectadors hauran de seguir un protocol de seguretat a l’entrada i la sortida del teatre: mantenir la distància, accés i desallotjament esglaonat, ús de mascareta a l’entrada, la sortida i durant la funció, utilització dels dispensadors de gel hidroalcohòlic i entrades nominals comprades en línia per evitar el contacte físic a la taquilla.

Farrés Brothers i cia

Farrés brothers i cia. neix el 2002, quan Pep Farrés, Jordi Farrés i Jordi Palet combinen els seus esforços i aptituds per crear Operació A.V.I, un tret de sortida que connecta molt bé amb el públic, com ho acrediten les més de 300 actuacions i el premi de l’espectador al millor espectacle de la Fira de titelles de Lleida 2004.

Proposen un teatre per a tots els públics, irònic, gens ensucrat i carregat de diverses capes de lectura: els agrada parlar de temes potents, des de punts de vista inusuals, de forma original i no moralitzant. Durant els seus 18 anys de vida han creat 10 espectacles que han voltat per tot Catalunya, la resta de l’Estat espanyol, França, Itàlia, els Països Baixos, la Gran Bretanya, Lituània, Suïssa, Alemanya i la Xina.

Aquesta embranzida inicial permet crear, tres anys després, El rei de casa, espectacle que també gira molt per tot Catalunya i Espanya, i que arriba a creuar fronteres fins al Norwich Puppett Festival 2007 (Anglaterra). El projecte d’aquest espectacle va guanyar el premi Xarxa 2004, i el 2007 aconseguí el premi a la millor proposta dramàtica de la Fira de Titelles Lleida. També el premi del Jurat Infantil de Tolosa, el 2009.

I un dia els va passar pel cap la idea de fer-ne “una de marcians”

A partir d’aquest germen van començar a imaginar OVNI, una producció ambiciosa, estrenada el 2007, en coproducció amb el Teatre de l’Aurora. El 2007, doncs, fou un any molt especial, però també molt atapeït: van celebrar el cinquè aniversari, van estrenar l’OVNI, i van fer temporada al Teatre Nacional de Catalunya, i a més, enregistraren El rei de casa amb la productora Benecé, en una versió “cinematogràfica” emesa per TV3 el dia de cap d’any del 2008.

Per als espectacles, la companyia ha comptat amb el mateix equip creatiu: l’Alfred Casas en el disseny d’escenografia i titelles, el Jordi Riera en la composició musical, i la Dodiva en la confecció del vestuari.

La maleta de l’Agustí és un espectacle inspirat en un petit fragment de la vida del fotògraf català Agustí Centelles, obra que també coproduí el Teatre de l’Aurora. També han estrenat Equilibristes, interpretat per Pep Farrés amb música d’Els amants de Lulú.

Tripula (2013) els ha obert al mercat europeu i internacional, del qual se n’han realitzat més de 2.000 representacions. Després d’Equilibristes (2011), La visita de la vella dama és el seu segon espectacle per a adults. Interpretat per Vicky Peña i Xavier Capdet, a més dels actors Ireneu Tranis, Pep Farrés i Jordi Farrés movent la resta de personatges, i els músics Adrià Bonjoch i Pep Coca.

Els seus espectacles han obtingut nombrosos premis i reconeixements, com diversos premis FETEN, premi del públic a la Fira de Titelles de Lleida, premis Butaca i premis Xarxa, entre molts d’altres. La companyia treballa amb trastos, gestos, paraules, ninots i històries poc transitades.

El seu darrer espectacle per a tots els públics El silenci d’Hamelín -que a més utilitza el llenguatge de signes- va ser guardonat al mercat de teatre per a nens i nenes més important de l’estat espanyol. Va rebre el premi FETEN 2018 de Gijón a la millor proposta de teatre i inclusió.

Orbital

La Mariona, el Yuri i el Nil passen les hores jugant a marcians. L’univers forma part del seu joc, tal i com tots formem part de l’univers. Però arriba un moment en què les seves òrbites es bifurquen i es perden la pista. I passen els anys. Ara són adults. La Mariona és a punt de fer realitat el somni dels tres: viatjar de veritat cap a l’espai. Ella no vol marxar sense acomiadar-se. Ells volen acomiadar-se abans no marxi.

Es retrobin o no, la memòria es desperta, els jocs tornen i els astres tornen a fer constel·lacions impossibles. Orbital gira al voltant d’una abraçada pendent. I del llarg viatge de tres amics per fer-la real.