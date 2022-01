La Xarxa estrena temporada d’hivern amb Sopa de pedres

Xarxa Igualada inicia temporada, aquest diumenge 23 de gener, amb l’obra Sopa de pedres, d’Engruna teatre, un espectacle de titelles que va obtenir el Premi Xarxa Alcover de la Mostra d’Igualada 2021, i fou nominat als premis Butaca 2021. L’obra, dirigida per Mireia Fernández i interpretada per Anna Farriol i Julia Santacana, ens parla de les persones que han de fugir de casa seva per culpa de les guerres.

Sopa de pedres

L’Alma és una nena que ha de fugir del seu país perquè veu com al cel, en lloc de volar-hi estels, un dia hi arriben els avions. Després d’un llarg viatge, acaba en un indret desconegut, on tothom té de tot però no volen compartir res amb ella. Amb enginy i intel·ligència fa una sopa de pedres que transforma l’individualisme de tot un poble en una feina en equip i dona una lliçó de vida a totes aquelles persones que inicialment li havien tancat la porta.

Sopa de pedres parla de les persones nouvingudes, de l’estranger, del refugiat… D’aquell que arriba a un indret cercant una vida millor i es troba amb una societat que no vol veure més enllà d’ella mateixa i és incapaç de viure l’arribada de l’exiliat com una oportunitat i ho fa com una amenaça. Però també fa èmfasi en la cooperació i el treball en equip.

L’espai i la música de l’espectacle ens fa reviure diversos països en un llarg pelegrinatge fins a Europa.