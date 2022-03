La X edició de FineArt Igualada torna a superar les 30.000 visites

Més de 30.000 persones s’han passejat durant vint-i-quatre dies per les 47 exposicions de FineArt Igualada. Després de dos anys marcats per les restriccions, la desena edició, no només recupera xifres sinó que a més a més, supera en un 5 % el total de visitants de l’any 2019.

Pel que fa als visitants, els forans representen un 54 % del total; una mostra de la consolidació del festival com un dels referents actuals en fotografia. Visitants que provenen, sobretot, d’arreu de Catalunya però també d’altres zones de l’Estat Espanyol com són Andalusia, Galicia, el País Valencià, Aragó o Madrid, i fins i tot de l’estranger com ara França i Lituània.

En paraules de Ramon Muntané, director del festival, “la resposta de la gent, en una edició tan especial com aquesta, ha estat emocionant; per la gent ja és una cita anual que es marquen al calendari”. A més, afegeix “després d’aquests dos últims anys, les xifres actuals són alentidores i ens dóna energia per seguir millorant, FineArt ha adquirit un gran reconeixement i volem continuar creixent”. També destaca el nombre de participants en els tallers i les xerrades que s’organitzen complementàriament.

Els espais més visitats són el Museu de la Pell d’Igualada, que acollia 10 de les exposicions; l’Adoberia, amb l’exposició de la Wayra Ficapal Roberta: Diari de transbordament; l’Adoberia Bella, que acollia 3 exposicions; l’Escorxador on es trobaven, entre d’altres, les 12 escoles de fotografia i imatge, amb un increment del 50 % de les visites respecte l’any anterior. Així com la Biblioteca Central d’Igualada, amb l’exposició de Marc Hors WAAR: We All Are Refugees i Cal Roure, amb l’exposició retrospectiva de FineArt.

D’entre les exposicions més visitades destaquen la dels premis Nacionals de Fotografia, Ramón Masats, amb l’exposició més extensa de totes les edicions del festival, i Chema Madoz; la Lorena Cosba amb Systema Naturae, intervencions fotogràfiques de retrats familiars sobre elements naturals; el reconegut igualadí Santi Carbonell amb una selecció de la seva obra; o Nit de pedra seca del col·lectiu InLoft. També se’n destaquen la d’Alejandra Morales Cossos de Lewy. Des-connexions en moviment o La muntanya no té mar. Fase 1 d’Albert Gusi, entre d’altres.

L’esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament d’Igualada i l’Agrupació Fotogràfica, de renom a Catalunya i pioner a nivell nacional en el sector, s’ha celebrat del 25 de febrer al 20 de març a Igualada, reunint més de 1.000 fotografies en una vintena de sales expositives. Una edició especial per ser alhora el desè aniversari del festival i l’any de la Capitalitat de la Cultura Catalana a Igualada.