La vilanovina Laura Martínez fitxa pel Levante Las Planas i debutarà a primera divisió

La vilanovina Laura Martínez ha fitxat pel Levante Las Planas de Sant Joan Despí i aquesta propera temporada, amb 23 anys, debutarà a la primera divisió. Ho farà amb un equip que va ascendir la temporada passada i que tindrà l’objectiu d’aconseguir la permanència a la màxima categoria del futbol espanyol.

Després d’iniciar-se al CE Anoia, Martínez va fitxar pel FC Barcelona quan tenia 14 anys, on va arribar a jugar al Barça B. Cinc anys més tard, feia el salt a segona divisió nacional: va jugar tres temporades consecutives al Zaragoza CFF. El darrer any, ha estat a Badajoz, amb el Santa Teresa, on les coses no van sortir del tot com esperava, perquè no va ser possible l’ascens, però l’experiència sempre és un grau.

Aquest estiu, el CF Levante Las Planas, que ja feia temps que li tenia posat l’ull a sobre, ha aconseguit el seu fitxatge. Les jugadores que entrena Ferran Cabello van aconseguir l’ascens a la Lliga Iberdrola -on ja havien competit entre els anys 2012 i 2014-, després d’haver derrotat en l’últim partit a l’Espanyol, per 3 a 0.

Laura Martínez és una futbolista que té molta visió de joc. Al llarg de la seva carrera ha anat passant per diferents posicions. Actualment, juga de migcampista i des de fa uns anys ha anat derivant del rol més defensiu al més atacant. El seu treball és de llarg recorregut i d’arribada a l’àrea, amb opcions de gol.

Més a prop de casa

La jugadora vilanovina explica que encara no coneix bé l’afició del CF Levante Las Planas, però en té moltes ganes. Ara ja fa dues setmanes que entrena amb el club i afirma que se sent molt a gust. En comparació als equips on ha estat, valora que sigui “més familiar i més de barri”. En la proximitat i en un àmbit més local, potser primen els aspectes esportius per sobre d’altres interessos que acaben fent mal als clubs; “quan els diners i el poder estan per mig, això passa a tot arreu, eh”, assenyala.

Estrena aquesta nova etapa molt motivada, “amb moltes ganes i molta il·lusió”. El fet d’estar a prop de casa també és un plus, perquè sap que fa feliç a la seva família, que la podran anar a veure als partits amb més facilitat.

Respecte del moment que viu el futbol femení és crítica. Valora positivament el fet que ara ja sigui molt més visible i desperti interès, “però portes endins encara hi ha moltes diferències”, diu, sobretot abans de poder arribar a professional.

Als seus 23 anys ha complert una part del seu somni: jugar a Primera. Reconeix que és una dona que toca de peus a terra, però el seu repte més gran seria jugar, ni que fos un partit, amb la selecció espanyola.