La vilanovina Glòria Rovira guanya un any de transport públic gratuït a la Conca

Avui dimecres s’ha fet entrega del premi d’un any gratuït de transport públic a la Conca d’Òdena a la vilanovina Glòria Rovira, que ha estat escollida d’entre els participants al sorteig

de butlletes en ocasió d’arribar a la xifra d’un milió de passatgers, en el qual hi han pogut participar aquells viatgers empadronats a Igualada, Santa Margarida de Montbui o Vilanova del Camí, amb edats compreses entre 17 i 65 anys, ja que la resta de franges d’edat ja poden viatjar de manera gratuïta habitualment. Rovira ha explicat que “farè servir molt aquesta targeta de transport gratuït ja que habitualment agafo l’autobús per anar a Igualada a l’Hospital”.

Aquesta iniciativa representa el compromís de l’Ajuntament d’Igualada i Masats amb la ciutadania i un incentiu per fomentar l’ús del transport públic a la Conca d’Òdena, convidant els ciutadans a participar i celebrar junts aquesta fita significativa.

Malgrat l’aturada d’activitat que va suposar la pandèmia els anys 2020 i 2021, els darrers 4 anys el nombre d’usuaris d’aquest transport públic ha estat d’un 21,30%. Fent una comparativa a 30 de novembre, els usuaris que hi havia hagut fins aquesta data l’any 2019 van ser: 858.679; l’any 2022 van ser 813.424 i aquest 2023, a finals de novembre eren ja 986.657. Actualment ja s’han superat el milió de viatgers aquest 2023.

