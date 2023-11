La Veu de l’Anoia reivindica amb un centenar de professionals el ‘Dia de la Premsa Comarcal’ organitzat per l’ACPC

Publicitat

Un centenar de professionals de la comunicació, entre ells La Veu de l’Anoia, representada per la directora general, Pia Prat Jorba, han participat en la 10a edició del Dia de la Premsa Comarcal que l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat al Movistar Centre de Barcelona, ahir divendres 17 de novembre.

La jornada ha congregat a editors de premsa, periodistes, publicistes, dircoms i alts càrrecs de l’Administració, vinguts de tota Catalunya. El programa del dia incloïa tres xerrades magistrals i un dinar de networking que han servit per debatre amb companys de la professió, analitzar els reptes de futur i establir aliances.

El president de l’ACPC, Francesc Fàbregas, en el seu parlament d’obertura, ha assenyalat que “la jornada d’avui serveix de reconeixement a tota la feina que fan els nostres editors i periodistes al llarg de l’any, la qual, moltes vegades, passa desapercebuda. Tenim una nova junta, que per primera vegada és paritària, molt més jove i molt més preparada, i encetem una nova etapa amb projectes esperançadors l’any 2024: volem apostar fort per la digitalització dels nostres mitjans i, sobretot, per formar als nostres periodistes”.

Pel que fa a les tres ponències, la cuinera Carme Ruscalleda, en la xerrada ‘El valor de les idees i el producte local’, fent una analogia amb la premsa comarcal ha demanat: “comprem als nostres productors locals, mercats i botigues del barri. Si Catalunya hagués de crear-los de zero, seria impensable. Aquests són, precisament, allò que ens fa tan interessants als ulls del món”. Ruscalleda també ha dit a la premsa que “està molt bé destacar la cuina d’autor, però, sobretot, no deixeu de posar focus a qui treballa en la cuina tradicional catalana”.

El següent en pujar a l’escenari ha estat el científic Antonio Turiel, que en la xerrada, ‘El futur de l’energia’, ha demanat als periodistes ser crítics amb moltes de les notícies que se’ls vol vendre, com per exemple, “quan des de la indústria es diu que es podran substituir tots els cotxes de combustió per elèctrics. Cosa que no és certa”. I també ha sol·licitat fer servir a les notícies “el llenguatge específic que utilitzen els científics, perquè si no, moltes vegades, la notícia passa a no ser certa”.

Ha reblat el dia, el periodista Jordi Molet, que en la conferència, ‘La premsa comarcal, una història d’èxit que ha de continuar, malgrat les amenaces’, ha dit que “la premsa comarcal va triomfar perquè amb l’arribada de la democràcia va començar a explicar les notícies del territori que els grans mitjans no explicaven, omplint un buit informatiu i creant un nínxol de mercat, però sobretot, una comunitat. Ara que en el món digital tots parlen de crear comunitat, la premsa comarcal fa quaranta anys que porta fent-ho”.

El parlament de cloenda ha anat a càrrec del secretari de Mitjans de Comunicació i Difusió de la Generalitat, Oriol Duran, qui ha dit que “la premsa comarcal és dels pocs llocs informatius on hi ha notícies diferents. Tots els estudis diuen que al futur triomfarà la segmentació i, per tant, la premsa de proximitat hi serà”. I ha afegit que “ara que tornem a lluitar per la llengua, si hi ha un lloc on el català no es discuteix és a la premsa comarcal”.

El Dia de la Premsa Comarcal va ser instaurat per l’ACPC l’any 2014 amb l’objectiu d’esdevenir una eina de reconeixement per als mitjans de quilòmetre zero i un punt de trobada entre professionals de la comunicació. Al llarg d’aquests 10 anys, han participat reconeguts ponents com Jaume Roures, Iñaki Gabilondo, Antoni Bassas, Lluís Bassat, Sor Lucia Caram, Josep Roca, Jordi de Miquel o Ramon Besa, entre molts d’altres.

