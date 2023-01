La Veu de l’Anoia i el Teatre de l’Auora renoven el conveni de col·laboració

Unicoop Cultural i Publicacions Anoia han renovat el conveni de col·laboració que permet mantenir i fomentar els vincles entre ambdues entitats anoienques, amb l’objectiu d’oferir serveis als veïns i veïnes de la comarca i la divulgació cultural. El president d’Unicoop Cultura, Lluís Segura, i la directora de La Veu, Pia Prat, van ser els encarregats de ratificar el conveni.

Mitjançant aquest conveni La Veu seguirà sent mitjà oficial del Teatre de l’Aurora, de qui s’oferirà tota la informació sobre els espectacles i actes que s’hi duguin a terme. Per la seva banda els subscriptors del diari tindran les entrades al teatre amb un 20% de descompte, sempre que ho acreditin presentant el carnet de subscripció. També La Veu de l’Anoia efectuarà un sorteig al mes, de dues entrades gratuïtes per a la representació del divendres.

Teatre de l’Aurora

El Teatre de l’Aurora, gestionat per la cooperativa Unicoop Cultural, és un projecte col·lectiu sense ànim de lucre basat en la complicitat, la participació i la cooperació. Ofereix una programació estable des de 1996 amb la voluntat que el teatre, i la cultura en general, siguin accessibles per a tothom a través d’una oferta de qualitat. El Teatre de l’Aurora, ubicat a Igualada, forma part de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i de la Red de Teatros Alternativos.